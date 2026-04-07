Netflix lanza ‘Playground’, su nueva app de juegos infantiles sin anuncios: cómo funciona y cuándo estará disponible

En medio de la creciente demanda de contenidos en línea, las plataformas de streaming desempeñan hoy un papel fundamental. Gracias a ellas, los usuarios cuentan con una fuente de entretenimiento ajustada a sus gustos y a las tendencias del momento. Entre estas opciones, Netflix se consolida como una de las más populares.

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Sin embargo, a medida que la plataforma ha evolucionado en los últimos años, también ha ampliado progresivamente su catálogo de funciones y herramientas con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa. En ese contexto, ha dado el salto al mundo de los videojuegos.

Netflix ha presentado una nueva aplicación de juegos infantiles llamada Netflix Playground. Diseñada para niños de hasta ocho años, permitirá a los menores acceder a una amplia biblioteca de juegos protagonizados por sus personajes favoritos, y estará disponible a partir del 28 de abril.

La compañía continúa apostando por los videojuegos como una parte clave de su oferta de entretenimiento, en este caso con una propuesta pensada especialmente para los más pequeños. La aplicación será gratuita para todos los suscriptores, sin anuncios ni compras dentro de la app.

Las plataformas de streaming se han consolidado como una fuente clave de entretenimiento. Foto: NurPhoto via Getty Images

Netflix Playground estará disponible para smartphones y tabletas, y ofrecerá una variedad de juegos infantiles que permitirán a los niños explorar y divertirse con personajes como Peppa Pig o los protagonistas de Sesame Street: Plaza Sésamo.

Según ha detallado la compañía, la aplicación ha sido concebida como un entorno seguro, donde los niños puedan jugar sin riesgos. Además, los juegos estarán disponibles para su uso sin conexión a internet, lo que facilita su acceso en cualquier momento sin necesidad de navegar por otros contenidos.

La plataforma ha ampliado su oferta más allá de series y películas. Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto a su catálogo, incluirá títulos inspirados en Peppa Pig, Sesame Street: Plaza Sésamo, Dr. Seuss: ¡Horton!, StoryBots, Dr. Seuss: Los Sneetches, Dinosaurios despistados, Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul y opciones para colorear.

Finalmente, Netflix Playground se ha lanzado inicialmente en Australia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Nueva Zelanda y el Reino Unido, aunque su disponibilidad será global a partir del próximo martes 28 de abril.

*Con información de Europa Press