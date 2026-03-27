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Golpe al bolsillo: Netflix aumenta los precios de suscripción en todos sus planes; ¿afectará a Colombia?

Estos ajustes han pasado de ser eventuales a convertirse en un pilar estratégico con el que la compañía pretende incrementar sus ingresos sin apoyarse solo en el crecimiento de suscriptores.

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Redacción Tecnología
27 de marzo de 2026, 11:10 a. m.
Netflix mantiene una política sostenida de incremento de precios en sus planes.
Netflix mantiene una política sostenida de incremento de precios en sus planes. Foto: AFP

Netflix continúa aumentando el costo de sus planes de suscripción, con una nueva subida de precios en Estados Unidos para las versiones Estándar con anuncios, Estándar y Premium, esta última con un incremento de tres dólares.

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La plataforma de ‘streaming’ ya había actualizado sus tarifas en Estados Unidos durante el primer trimestre del año pasado, un ajuste que también se reflejó en España. En ese momento, la suscripción mensual con anuncios pasó de 5,49 a 6,99 euros; la estándar sin anuncios, de 12,99 a 13,99 euros; y la premium, de 18,99 a 19,99 euros al mes.

Ahora, Netflix repite la estrategia y vuelve a incrementar los precios de todos sus planes en el mercado estadounidense. En concreto, el plan Estándar con anuncios pasará a costar 8,99 dólares mensuales, un dólar más que antes. Por su parte, la versión Estándar sube dos dólares, hasta alcanzar los 19,99 dólares al mes, mientras que el plan Premium registra el mayor aumento, al pasar de 24,99 a 26,99 dólares mensuales.

Netflix ofrece un amplio catálogo de contenidos.
Netflix ajusta precios otra vez y confirma un cambio en su modelo de negocio. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así lo ha detallado la compañía en su página de Planes y Precios, actualizada este jueves. Las nuevas tarifas ya están disponibles para los nuevos usuarios y se aplicarán a los actuales en el momento de su próxima facturación, previa notificación por correo electrónico.

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Según explicó Netflix en declaraciones al medio Variety, el objetivo de estos ajustes se mantiene: “A medida que ofrecemos más valor a nuestros miembros, actualizamos nuestros precios para poder reinvertir en entretenimiento de calidad y mejorar su experiencia”.

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Netflix vuelve a subir precios y refuerza su apuesta por la rentabilidad del ‘streaming’. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estas subidas se producen en un contexto en el que las principales plataformas de ‘streaming’ comparten una estrategia similar de incremento de tarifas. Por ahora, no se ha confirmado que estos cambios vayan a implementarse en Colombia, aunque los usuarios deberán estar atentos a posibles novedades en los próximos meses.

*Con información de Europa Press.