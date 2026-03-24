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Su televisor viejo convertido en Smart TV: el sencillo truco para conectarlo a internet sin necesidad de comprar uno nuevo

En lugar de invertir en un televisor nuevo, es posible incorporar funciones inteligentes mediante dispositivos externos que se conectan fácilmente.

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Redacción Tecnología
24 de marzo de 2026, 6:52 a. m.
Algunos dispositivos se pueden seguir aprovechando, adaptándole nuevas tecnologías para que su funcionamiento sea más avanzado.
Algunos dispositivos se pueden seguir aprovechando, adaptándole nuevas tecnologías para que su funcionamiento sea más avanzado. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La tecnología ha avanzado de manera acelerada en los últimos años, transformando profundamente las dinámicas de la vida cotidiana. Uno de los cambios más evidentes se observa en los televisores; lo que antes se limitaba a funciones básicas, hoy ofrece múltiples posibilidades gracias a la conexión a internet, que amplía significativamente la experiencia de visualización.

Antes de conectar su televisor a internet con un cable Ethernet, tenga en cuenta este detalle para una mejor experiencia

Adquirir un equipo nuevo puede representar un gasto considerable, especialmente cuando se trata de tecnologías recientes como pantallas 4K o televisores inteligentes. Sin embargo, existen alternativas más económicas que permiten modernizar un televisor tradicional. Con el uso de algunos accesorios —como dispositivos de streaming— es posible convertirlo en una opción mucho más funcional, con acceso a plataformas digitales, videos en línea y aplicaciones.

En muchos hogares aún hay televisores antiguos que suelen considerarse obsoletos por no estar alineados con las tecnologías actuales. No obstante, esto no siempre es así. Existen soluciones prácticas que permiten darles una segunda vida útil, como transformarlos en Smart TV, incluso si no cuentan originalmente con esta función.

El control es clave para el correcto funcionamiento del televisor.
El control es clave para el correcto funcionamiento del televisor. Foto: Getty Images

Aunque es posible conectar un computador al televisor mediante un cable HDMI —lo que permite transmitir audio y video en alta calidad, incluso en formatos como Full HD, 4K o 8K—, esta no suele ser la opción más práctica cuando el objetivo es lograr una experiencia similar a la de un televisor inteligente.

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Una alternativa más sencilla y eficiente consiste en utilizar dispositivos de streaming como Chromecast, Roku o Fire Stick. Estos se conectan al televisor y a una red wifi para acceder a plataformas como Netflix, Disney+ o Spotify. Su instalación es simple, su costo es accesible y ofrecen una solución rápida para modernizar cualquier televisor.

Las actualizaciones permiten que todas las funciones operen correctamente
Las actualizaciones permiten que todas las funciones operen correctamente Foto: Getty Images

Asimismo, también es posible aprovechar dispositivos que muchas personas ya tienen en casa, como las consolas de videojuegos. Equipos como PlayStation 4 o Xbox One permiten descargar aplicaciones de streaming y funcionan como centros de entretenimiento completos, aunque su consumo de energía es mayor en comparación con otras opciones.

En definitiva, con la elección adecuada del dispositivo y una conexión a internet estable, prácticamente cualquier televisor puede adaptarse a las nuevas formas de consumo digital, ofreciendo una experiencia moderna sin necesidad de reemplazar el equipo.