La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

El truco de configuración que evita que su Smart TV se vuelva cada vez más lento.

David Alejandro Rojas García

7 de enero de 2026, 9:33 p. m.
Cuando la memoria interna se llena, las aplicaciones empiezan a fallar
Cuando la memoria interna se llena, las aplicaciones empiezan a fallar Foto: Getty Images

Encender el televisor, navegar por los menús sin demoras y abrir cualquier plataforma de streaming en segundos es algo que se puede vivir con el Smart TV al inicio, sin embargo, con el paso del tiempo, pueden empezar a mostrar señales de cansancio.

Las aplicaciones tardan en abrir, el control remoto parece no reaccionar y cambiar de una opción a otra se vuelve una prueba de paciencia. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, no se trata de una falla grave ni de un equipo obsoleto, sino de ajustes sencillos que pueden devolverle agilidad al sistema.

El reinicio es un primer paso que puede marcar la diferencia

Uno de los errores más comunes es creer que apagar el televisor con el control remoto es suficiente. En realidad, muchos modelos permanecen en un estado de reposo, con procesos abiertos que siguen consumiendo recursos. Lo que realmente ayuda es apagarlo por completo y desconectarlo del tomacorriente durante unos segundos.

Existe una forma segura de descargar aplicaciones en un Smart TV.
El hábito que mantiene su Smart TV ágil y evita bloqueos Foto: Getty Images

Al hacerlo, el sistema se ve obligado a cerrarse del todo, liberar memoria y arrancar desde cero cuando se vuelve a encender. Es un efecto muy similar al de reiniciar un celular cuando empieza a funcionar con lentitud. No requiere conocimientos técnicos ni configuraciones complejas, y puede marcar una diferencia notable en el rendimiento diario del equipo.

La forma menos indicada para limpiar la pantalla de su Smart TV: podría arruinarla por completo

La limpieza silenciosa que evita bloqueos

Otro punto clave está relacionado con los archivos temporales que van acumulando las aplicaciones. Estos datos, conocidos como caché, cumplen una función útil porque permiten que las plataformas carguen más rápido. El problema aparece cuando se almacenan en exceso, sobre todo en televisores con poco espacio interno.

Cuando esa memoria se satura, el sistema empieza a mostrar fallas: demoras, errores al instalar nuevas apps o cierres inesperados. Muchas personas optan directamente por restaurar el televisor a su estado original, perdiendo configuraciones y cuentas, cuando antes podrían probar una limpieza más simple y segura.

La razón por la que su Smart TV va lenta y el ajuste que casi nadie revisa
Así puede evitar que su Smart TV se “pegue” con el paso del tiempo Foto: Getty Images

Eliminar la caché no borra perfiles ni contraseñas. Solo elimina archivos momentáneos que las aplicaciones volverán a generar automáticamente cuando los necesiten. Para hacerlo, basta con ingresar al menú de ajustes del televisor, ya sea desde el ícono de la rueda dentada o desde el perfil de usuario.

Allí se debe buscar el apartado de aplicaciones, donde aparece el listado completo de las apps instaladas. Al elegir una plataforma específica —como servicios de streaming o reproductores multimedia—, el sistema muestra el espacio que ocupa y permite vaciar esa información acumulada con un solo toque.

Por qué un almacenamiento saturado provoca bloqueos y cierres inesperados

