La forma menos indicada para limpiar la pantalla de su Smart TV: podría arruinarla por completo

Aunque suele considerarse una tarea menor, la limpieza del televisor exige atención y cuidado.

6 de enero de 2026, 8:57 p. m.
La pantalla de cristal líquido (LCD) y las superficies OLED son delicadas y sensibles a la presión.
La pantalla de cristal líquido (LCD) y las superficies OLED son delicadas y sensibles a la presión. Foto: Getty Images

Con el uso cotidiano, las pantallas de los Smart TV suelen llenarse de polvo, marcas de dedos y otras suciedades que terminan afectando la nitidez de la imagen. Frente a esto, muchos usuarios recurren a limpiezas rápidas sin considerar que una técnica incorrecta puede provocar daños permanentes.

Aunque suele considerarse una tarea menor, la limpieza del televisor exige atención y cuidado. No se trata solo de retirar la suciedad visible, sino de hacerlo con los materiales adecuados y siguiendo recomendaciones básicas, ya que el uso de productos o paños inadecuados puede comprometer seriamente el estado de la pantalla.

Uno de los errores más frecuentes además de los líquidos, según el sitio web ADSL Zone, son el uso de servilletas de papel, toallas de cocina o trapos ásperos. Estos materiales, aunque parezcan suaves al tacto, pueden generar microarañazos sobre la superficie de la pantalla. Con el tiempo, estas marcas se acumulan y afectan la uniformidad de la imagen, especialmente en escenas oscuras o con fondos claros.

No limpiar de una manera adecuada la pantalla, podría generar rayones.
No limpiar de una manera adecuada la pantalla, podría generar rayones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, frotar con demasiada presión para eliminar una mancha persistente puede dañar los píxeles. A diferencia de las pantallas antiguas, los Smart TV actuales son más delgados y sensibles, por lo que no están diseñados para soportar fuerza excesiva.

Muchas marcas de televisores coinciden en que la forma más segura de limpiar la pantalla de un Smart TV es mucho más sencilla de lo que muchos creen. Lo primero es apagar y desconectar el televisor, tanto por seguridad como para identificar mejor la suciedad. Luego, hacer uso de un paño de microfibra limpio y seco, diseñado específicamente para superficies delicadas.

El uso de productos químicos puede dañar la pantalla del televisor.
El uso de productos químicos puede dañar la pantalla del televisor. Foto: Getty Images

En caso de que el polvo no sea lo único presente, recomiendan humedecer ligeramente el paño con agua destilada. Nunca rociar el líquido directamente sobre la pantalla. El movimiento debe ser suave, sin presionar, y preferiblemente en una sola dirección. Este método reduce el riesgo de rayones y protege los recubrimientos del panel.

Existen también productos específicos para pantallas electrónicas, pero deben usarse con precaución y siguiendo las instrucciones del fabricante. Incluso en estos casos, la cantidad de líquido debe ser mínima y aplicada siempre al paño, no al televisor.

