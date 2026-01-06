CES 2026: así es el primer televisor de 130 pulgadas que busca competir con los celulares, un siglo después de su invención

A un siglo de la invención de la televisión, esta industria lanza novedades en la CES de Las Vegas, un gran salón de tecnología en el que intenta competir con productos más recientes como los teléfonos inteligentes y las computadoras.

El 26 de enero de 1926, el escocés John Logie Baird hacía en Londres una demostración de su televisión, en la que se veía el rostro, deformado pero reconocible, de un hombre que se encontraba en la habitación contigua.

Desde entonces, millones de dispositivos se han vendido en el mundo, de los cuales 230 millones en 2024, según la firma Counterpoint Research.

En contraste, la proporción de visualización diaria en televisores descendió del 61% a inicios de 2017 al 48% a finales de 2024, según la consultora de mercado Ampere Analysis. Mientras la visualización en celulares casi se duplicó en ese mismo período, hasta el 21%.

“Es una batalla entre las grandes pantallas, que tradicionalmente son para personas mayores que crecieron con televisores y los jóvenes que consumen contenido en teléfonos, tabletas o una laptop”, dijo Patrick Horner, jefe de investigación sobre la TV en Omdia.

Tanto el número de propietarios de televisores como los precios de venta se mantienen estables o están en declive según la región del mundo, indica el experto.

Los fabricantes intentan compensar esa situación vendiendo televisores más caros, que tiene pantallas enormes, imágenes más nítidas e integran inteligencia artificial (IA) generativa como los modelos que se exhiben esta semana en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas.

Más de 450 empresas, startups y compañías participarán en este evento. Foto: Bloomberg via Getty Images

Una TV más personalizada

Esas pantallas enormes una vez más brillan en el CES, con los fabricantes promocionando la IA para personalizar la experiencia del usuario y mejorar la nitidez de la imagen.

También acaparó la atención la tecnología Micro RGB, que mejora la calidad de la imagen gracias a un control ultra preciso de los colores en pantallas LED.

Samsung Electronics lanzó lo que llamó la primera televisión de 130 pulgadas (3,30 metros de diagonal) con Micro RGB y prometió incorporar IA en sus productos.

“Nosotros integraremos IA en todas las áreas, en cada producto y en cada servicio”, dijo el jefe de la división de dispositivos electrónicos de Samsung, TM Roh, durante un evento para la prensa.

Hisense, LG, Samsung, Sony, y TCL también participan en el CES.

La IA se utiliza para mejorar la imagen y la calidad del sonido, así como para ayudar a los usuarios a encontrar los programas que quieren o preguntar sobre qué están viendo.

“Tengo mucha curiosidad por ver si la mayoría de marcas en el CES pueden probar de verdad que sus dispositivos con IA están a la altura de sus promesas”, dijo Thomas Husson, analista principal de Forrester.

*Con información de AFP.