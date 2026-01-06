Tecnología

CES 2026: así es el primer televisor de 130 pulgadas que busca competir con los celulares, un siglo después de su invención

Esas pantallas enormes una vez más brillan en el CES, con los fabricantes promocionando la IA para personalizar la experiencia del usuario y mejorar la nitidez de la imagen.

Redacción Tecnología
6 de enero de 2026, 5:07 p. m.
El primer televisor de 130 pulgadas con el que la TV intenta competir con los celulares, 100 años después
El primer televisor de 130 pulgadas con el que la TV intenta competir con los celulares, 100 años después Foto: Bloomberg via Getty Images

A un siglo de la invención de la televisión, esta industria lanza novedades en la CES de Las Vegas, un gran salón de tecnología en el que intenta competir con productos más recientes como los teléfonos inteligentes y las computadoras.

El 26 de enero de 1926, el escocés John Logie Baird hacía en Londres una demostración de su televisión, en la que se veía el rostro, deformado pero reconocible, de un hombre que se encontraba en la habitación contigua.

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Desde entonces, millones de dispositivos se han vendido en el mundo, de los cuales 230 millones en 2024, según la firma Counterpoint Research.

En contraste, la proporción de visualización diaria en televisores descendió del 61% a inicios de 2017 al 48% a finales de 2024, según la consultora de mercado Ampere Analysis. Mientras la visualización en celulares casi se duplicó en ese mismo período, hasta el 21%.

Su cuenta de WhatsApp podría desactivarse por estas dos razones: siga estos pasos para evitar perderla de forma definitiva

Este dispositivo podría ser la solución ideal para evitar fallas en la conexión wifi y ampliar su alcance hasta los 500 metros

Los planes más ambiciosos prometidos por Elon Musk que no se cumplieron en 2025

Active esta función de inmediato en su correo electrónico si quiere evitar ser víctima de una peligrosa y avanzada estafa

Astrofísico reaviva debate sobre el cometa 3I/ATLAS: podría ser una sonda controlada por una civilización extraterrestre

Starlink en Venezuela: ¿cómo conectarse al internet satelital de Elon Musk?

Así de sencillo puede hacer que la pantalla de su celular se vea más grande y dé la impresión de estar usando un computador

Netflix dejará de estar disponible en estos televisores inteligentes a partir de esta fecha: revise si el suyo está en la lista

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Este es el puerto HDMI de su televisor que permite transformar el sonido de las películas con ayuda de un solo cable

“Es una batalla entre las grandes pantallas, que tradicionalmente son para personas mayores que crecieron con televisores y los jóvenes que consumen contenido en teléfonos, tabletas o una laptop”, dijo Patrick Horner, jefe de investigación sobre la TV en Omdia.

Tanto el número de propietarios de televisores como los precios de venta se mantienen estables o están en declive según la región del mundo, indica el experto.

Los fabricantes intentan compensar esa situación vendiendo televisores más caros, que tiene pantallas enormes, imágenes más nítidas e integran inteligencia artificial (IA) generativa como los modelos que se exhiben esta semana en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas.

Más de 450 empresas, startups y compañías participarán en este evento.
Más de 450 empresas, startups y compañías participarán en este evento. Foto: Bloomberg via Getty Images

Una TV más personalizada

También acaparó la atención la tecnología Micro RGB, que mejora la calidad de la imagen gracias a un control ultra preciso de los colores en pantallas LED.

Samsung Electronics lanzó lo que llamó la primera televisión de 130 pulgadas (3,30 metros de diagonal) con Micro RGB y prometió incorporar IA en sus productos.

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

“Nosotros integraremos IA en todas las áreas, en cada producto y en cada servicio”, dijo el jefe de la división de dispositivos electrónicos de Samsung, TM Roh, durante un evento para la prensa.

Hisense, LG, Samsung, Sony, y TCL también participan en el CES.

La IA se utiliza para mejorar la imagen y la calidad del sonido, así como para ayudar a los usuarios a encontrar los programas que quieren o preguntar sobre qué están viendo.

“Tengo mucha curiosidad por ver si la mayoría de marcas en el CES pueden probar de verdad que sus dispositivos con IA están a la altura de sus promesas”, dijo Thomas Husson, analista principal de Forrester.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas