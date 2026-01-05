Tecnología

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

La compañía apuesta por un asistente físico capaz de interactuar con el entorno del hogar.

David Alejandro Rojas García

6 de enero de 2026, 1:10 a. m.
El CES 2026 fue el escenario elegido por LG para mostrar su visión del hogar del futuro. Foto: Suministrada a Semana

LG sorprendió al público en esta edición de CES 2026 al presentar CLOiD, un robot doméstico diseñado para hacerse cargo de múltiples labores del hogar y reducir al mínimo las tareas cotidianas.

A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales, CLOiD apunta a convertirse en un aliado activo dentro del hogar, capaz de interactuar con electrodomésticos, adaptarse a las rutinas familiares y ejecutar acciones concretas para simplificar la vida diaria.

Un “hogar sin tareas”

“Un robot doméstico impulsado por IA que encarna su visión de un ‘Hogar sin Tareas’, en el que las máquinas inteligentes asumen las labores diarias gracias a la robótica y a la integración con hogares conectados”, comparte LG.

Su estructura incluye una cabeza, un cuerpo central con brazos articulados y una base con ruedas que le permite desplazarse por distintos espacios del hogar.

Esta configuración permite que el robot puede acercarse a la cocina, el cuarto de lavado o las áreas comunes sin dificultad.

Su estructura le permite interactuar de forma directa con objetos de uso cotidiano.
El dispositivo fue diseñado para moverse con facilidad por distintos espacios de la vivienda. Foto: Suministrada a Semana

Uno de los aspectos más llamativos es su capacidad para manipular objetos, sus brazos tienen movimientos similares a los humanos, lo que le permite tomar, mover y acomodar elementos de uso diario.

Su cuerpo puede ajustarse en altura, facilitando tareas como recoger objetos del suelo o alcanzar superficies más elevadas.

La base móvil fue pensada para ofrecer estabilidad y seguridad y su diseño reduce el riesgo de caídas, incluso en hogares con niños o mascotas, y se apoya en la experiencia previa de la marca en robots de limpieza autónomos.

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Inteligencia que aprende del hogar y de quienes lo habitan

Más allá de su aspecto físico, CLOiD destaca por la forma en que entiende lo que ocurre a su alrededor. La cabeza del robot funciona como un centro inteligente equipado con pantalla, cámaras, sensores y un sistema que le permite comunicarse de manera fluida con las personas. Puede reconocer gestos, interpretar la voz y aprender de los hábitos del hogar con el paso del tiempo.

“Entrenados con decenas de miles de horas de datos de tareas domésticas, estos modelos permiten a LG CLOiD reconocer electrodomésticos, interpretar la intención del usuario y ejecutar acciones adecuadas al contexto, como abrir puertas o mover objetos”, comentó LG en un comunicado.

El desarrollo busca que el robot comprenda hábitos y colabore activamente en el hogar.
Según la compañía, CLOiD fue pensado para comunicarse de manera natural con las personas. Foto: Suministrada a Semana

“El robot doméstico LG CLOiD está diseñado para interactuar de forma natural y comprender a las personas a las que sirve, proporcionando un nivel optimizado de ayuda en el hogar”, afirmó Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company.

“Seguiremos trabajando de manera incansable para hacer realidad nuestra visión de un Hogar Cero Trabajo, donde las tareas domésticas sean cosa del pasado y los clientes puedan concentrarse en lo que realmente importa”, comentó, Baek.

