CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Las miradas del mundo tecnológico estarán centradas en Las Vegas con una nueva edición del CES 2026, el encuentro donde se presentan las ideas que marcarán el rumbo de los dispositivos y servicios que llegarán a los hogares en los próximos meses.

Durante varios días, grandes compañías y startups mostrarán avances pensados no solo para expertos, sino también para el público general, con propuestas cada vez más cercanas a la vida cotidiana.

Fechas clave y lo que marcará la agenda del CES 2026

El CES 2026 se desarrolla en Las Vegas entre el 6 y el 9 de enero, consolidándose una vez más como la vitrina global de la tecnología de consumo. Este año, el foco principal está puesto en la inteligencia artificial aplicada a objetos de uso diario, una tendencia que atraviesa gran parte de las presentaciones.

Más de 4.500 expositores participan en esta edición, con anuncios que van desde soluciones para el hogar hasta productos inesperados que incorporan IA de forma práctica y accesible. La idea central es acercar esta tecnología al día a día, dejando atrás conceptos complejos para mostrar usos reales y fáciles de entender.

Antes del inicio oficial, algunas marcas adelantan sus novedades. LG, por ejemplo, presentará el 5 de enero en horas de la tarde sus nuevas propuestas para el hogar, que incluyen electrodomésticos inteligentes, sistemas de sonido, televisores, monitores para videojuegos y su más reciente robot doméstico, CLOiD.

Acerca del CLOiD, LG comenta que se trata de: “un robot de IA especializado en el hogar concebido como un agente de cuidado capaz de reducir tanto la carga física como mental de las tareas domésticas”.

La feria CES 2026 abre el año tecnológico con grandes anuncios en inteligencia artificial y robótica

Dónde seguir el evento en vivo y ver las presentaciones después

Quienes no puedan viajar a Las Vegas tienen varias opciones para seguir el CES 2026 desde cualquier lugar del mundo pues es importante tener en cuenta que la organización del evento ofrece transmisiones en vivo a través de su portal oficial y su canal oficial de YouTube, donde se emiten las conferencias principales, charlas y entrevistas con ejecutivos y desarrolladores.

De acuerdo con el portal oficial de CES, los horarios están señalados en PST; sin embargo, para Colombia esto significa que debemos sumar tres horas, por lo que, el cronograma de transmisiones arranca hoy lunes 5 de enero desde la 1:00 p. m. y se extiende hasta las 10:45 p. m. Los días siguientes, las emisiones comienzan entre las 11:30 a. m. (martes) y las 12:00 p. m. (miércoles y jueves), con jornadas que finalizan en la noche, hasta el jueves 8 de enero a las 7:40 p. m.

Además, el sitio web oficial del CES cuenta con una sección de videos bajo demanda. Allí se publican las grabaciones de las sesiones una vez terminan, una alternativa ideal para quienes se pierdan las transmisiones en tiempo real.

A esto se suman los canales propios de las grandes marcas. Empresas como Samsung, Nvidia, LG y AMD suelen transmitir sus lanzamientos en sus páginas oficiales y en YouTube, ofreciendo una mirada directa a sus anuncios más importantes.