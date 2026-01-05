Tecnología

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Las Vegas concentra esta semana las principales novedades tecnológicas del año.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de enero de 2026, 12:36 a. m.
La inteligencia artificial marca la pauta de la feria tecnológica.
La inteligencia artificial marca la pauta de la feria tecnológica. Foto: AFP

Las miradas del mundo tecnológico estarán centradas en Las Vegas con una nueva edición del CES 2026, el encuentro donde se presentan las ideas que marcarán el rumbo de los dispositivos y servicios que llegarán a los hogares en los próximos meses.

Durante varios días, grandes compañías y startups mostrarán avances pensados no solo para expertos, sino también para el público general, con propuestas cada vez más cercanas a la vida cotidiana.

Fechas clave y lo que marcará la agenda del CES 2026

El CES 2026 se desarrolla en Las Vegas entre el 6 y el 9 de enero, consolidándose una vez más como la vitrina global de la tecnología de consumo. Este año, el foco principal está puesto en la inteligencia artificial aplicada a objetos de uso diario, una tendencia que atraviesa gran parte de las presentaciones.

Más de 4.500 expositores participan en esta edición, con anuncios que van desde soluciones para el hogar hasta productos inesperados que incorporan IA de forma práctica y accesible. La idea central es acercar esta tecnología al día a día, dejando atrás conceptos complejos para mostrar usos reales y fáciles de entender.

Tecnología

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Tecnología

Bill Gates asegura que aprender esta habilidad, ignorada por muchos, sería la clave para tener éxito en la vida laboral

Tecnología

Así será el nuevo modelo de Meta que facilita la edición de música y sonido

Tecnología

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

Tecnología

La NASA acaba de confirmar este 5 de enero un “nuevo tipo de objeto astronómico” considerado una “reliquia”

Tecnología

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

Tecnología

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

Tecnología

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

Tecnología

La feria CES 2026 abre el año tecnológico con grandes anuncios en inteligencia artificial y robótica

Política

“Mentiroso”: le gritaron a Gustavo Petro en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

Antes del inicio oficial, algunas marcas adelantan sus novedades. LG, por ejemplo, presentará el 5 de enero en horas de la tarde sus nuevas propuestas para el hogar, que incluyen electrodomésticos inteligentes, sistemas de sonido, televisores, monitores para videojuegos y su más reciente robot doméstico, CLOiD.

Acerca del CLOiD, LG comenta que se trata de: “un robot de IA especializado en el hogar concebido como un agente de cuidado capaz de reducir tanto la carga física como mental de las tareas domésticas”.

La feria CES 2026 abre el año tecnológico con grandes anuncios en inteligencia artificial y robótica

Dónde seguir el evento en vivo y ver las presentaciones después

Quienes no puedan viajar a Las Vegas tienen varias opciones para seguir el CES 2026 desde cualquier lugar del mundo pues es importante tener en cuenta que la organización del evento ofrece transmisiones en vivo a través de su portal oficial y su canal oficial de YouTube, donde se emiten las conferencias principales, charlas y entrevistas con ejecutivos y desarrolladores.

YouTube video TvBNWbFK2lY thumbnail

De acuerdo con el portal oficial de CES, los horarios están señalados en PST; sin embargo, para Colombia esto significa que debemos sumar tres horas, por lo que, el cronograma de transmisiones arranca hoy lunes 5 de enero desde la 1:00 p. m. y se extiende hasta las 10:45 p. m. Los días siguientes, las emisiones comienzan entre las 11:30 a. m. (martes) y las 12:00 p. m. (miércoles y jueves), con jornadas que finalizan en la noche, hasta el jueves 8 de enero a las 7:40 p. m.

Además, el sitio web oficial del CES cuenta con una sección de videos bajo demanda. Allí se publican las grabaciones de las sesiones una vez terminan, una alternativa ideal para quienes se pierdan las transmisiones en tiempo real.

A esto se suman los canales propios de las grandes marcas. Empresas como Samsung, Nvidia, LG y AMD suelen transmitir sus lanzamientos en sus páginas oficiales y en YouTube, ofreciendo una mirada directa a sus anuncios más importantes.

Más de Tecnología

Un robot con movilidad propia y capacidad de aprendizaje marca el nuevo rumbo de la automatización doméstica.

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Grandes marcas adelantan sus anuncios antes de la apertura oficial.

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Para Bill Gates, una materia clave del colegio influye más de lo que muchos imaginan en la vida adulta.

Bill Gates asegura que aprender esta habilidad, ignorada por muchos, sería la clave para tener éxito en la vida laboral

Nikila Srinivasan, responsable de mensajería empresarial en Meta, afirmó que las nuevas herramientas no alterarán la privacidad de los mensajes o llamadas personales y que no se venderán ni compartirán números telefónicos con anunciantes.

Así será el nuevo modelo de Meta que facilita la edición de música y sonido

En medio del impacto por la detención de Maduro, Elon Musk publicó un tuit en español que generó gran debate.

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

Cerca de una galaxia conocida, una nube oscura comenzó a revelar señales de una historia inconclusa.

La NASA acaba de confirmar este 5 de enero un “nuevo tipo de objeto astronómico” considerado una “reliquia”

Identificaron 9.394 correos fraudulentos tipo phishing dirigidos a aproximadamente 3.200 organizaciones a nivel global.

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

La viralización de la foto abrió paso a demostraciones sobre cómo editar imágenes dentro de una red social.

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

Algunos celulares emiten alertas sonoras específicas.

Si logra identificar este sonido durante una llamada celular, podrá saber si lo están grabando

Un celular hackeado puede representar la perdida de información sensible.

Esta es la razón por la que debería apagar su celular por cinco minutos una vez a la semana

Noticias Destacadas