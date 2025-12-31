La feria CES 2026 abre el año tecnológico con grandes anuncios en inteligencia artificial y robótica

El nuevo año comienza con la primera feria del sector tecnológico, el congreso de tecnología de consumo CES de Las Vegas (Estados Unidos) que, del 6 al 9 de enero, pondrá el foco en tecnologías de vanguardia y las tendencias globales de innovación, y en el que la inteligencia artificial (IA) y la robótica tendrán protagonismo y se actualizarán las principales marcas de electrodomésticos.

Más de 450 empresas, startups y compañías de la Lista Fortune 500 participarán en este evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA), que darán a conocer las últimas innovaciones sobre IA, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad.

En esta feria estarán presentes, y compartirán sus novedades, empresas como Roborock, Motorola, Razer, Acer, Hisense, Anker Innovations, Sony, Dell, Alienware y HP; al tiempo que otras aprovecharán su paso por CES para celebrar, además, una conferencia o evento de presentación.

Antes de la apertura oficial de la feria, el 5 de enero a las 4:00 (horario de España peninsular) Samsung celebrará ‘The First Look’, un evento sobre nuevas experiencias con los dispositivos y centradas en el usuario impulsadas por inteligencia artificial. Ya ha anticipado la actualización de la línea de electrodomésticos Bespoke, las barras de sonido de la serie Q y la línea de monitores gaming Odyssey.

Durante el CES se dan cita las compañías tecnológicas más importantes del mundo, para exponer sus innovaciones. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Por su parte, LG presentará el 5 de enero a las 17:00 horas sus novedades en soluciones para el hogar, que incluyen electrodomésticos, sistema de sonido, televisores, monitores gaming y el nuevo robot doméstico CLOiD.

La marca de gaming Asus ROG celebrará una presentación a las 00:00 horas del 6 de enero, que estará centrada en los jugadores y creadores de contenido, con sistemas de juego de próxima generación, soluciones de refrigeración y monitores. También conmemorará el 20 aniversario de la marca.

Ese mismo día, pero a las 18:00 horas, Asus desvelará nuevos ordenadores con inteligencia artificial, además de destacar el uso de esta tecnología en los espacios de trabajo, en el día a día y para los creadores.

El 6 de enero, a las 00:00 horas, Intel celebrará el lanzamiento global de los procesadores Intel Core Ultra Serie 3, conocidos con el nombre interno Panther Lake. Poco después, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, se subirá al escenario de CES a las 3:30 horas para presentar los nuevos procesadores para centros de datos, aceleración gráfica y ordenadores para trabajar con la IA.

El nuevo año comienza con la primera feria del sector tecnológico, el congreso de tecnología de consumo CES de Las Vegas (Estados Unidos). Foto: Getty Images

El presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, compartirá su visión sobre la innovación en una nueva edición de su conferencia insignia ‘Lenovo Tech World’, que se celebrará el 7 de enero a las 2:00, en la que incidirá en la fusión de IA, dispositivos, infraestructura y servicios.

En ‘Lenovo Tech World’ también participarán Nvidia, que explorará la próxima era de la inteligencia artificial de la mano de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, y Qualcomm, donde su presidente y director ejecutivo, Cristiano Amon, explicará cómo están redefiniendo las experiencias de IA.

