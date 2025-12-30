Gemini lanza nueva función que permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial: así puede hacerlo

Uno de los mayores avances de la tecnología en los últimos años ha sido el desarrollo de chatbots impulsados por inteligencia artificial, que han facilitado la vida a millones de personas. Uno de estos es Gemini, de Google, capaz de comprender y generar texto, imágenes, audio y otros tipos de información de manera simultánea.

Gracias a su capacidad de procesar grandes cantidades de datos, Gemini puede interpretar preguntas, ofrecer respuestas coherentes y crear contenido de forma creativa. Sus distintas versiones, como Gemini Ultra o Gemini Pro, se adaptan a necesidades específicas, desde tareas simples hasta proyectos complejos que requieren gran potencia de procesamiento.

Gemini se actualiza continuamente para mejorar la experiencia del usuario. Foto: Getty Images

Esta herramienta se actualiza de forma periódica para ofrecer nuevas funciones y mejorar la experiencia del usuario. Una de sus últimas novedades tiene que ver con la identificación de contenido generado por inteligencia artificial.

La nueva adquisición de Mark Zuckerberg: una startup que cambiará la forma de usar la tecnología

Recientemente, se dio a conocer que la aplicación de Gemini puede detectar si un vídeo ha sido creado con IA, aunque por ahora solo reconoce aquellos generados con la tecnología de Google. Ante un vídeo de origen dudoso, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil para consultar si está hecho con IA.

Gemini buscará la presencia de SynthID, una herramienta de Google que introduce una marca de agua invisible directamente en los píxeles de cada cuadro de vídeo cuando la IA participa en su creación.

Los chatbots impulsados por inteligencia artificial representan uno de los mayores avances tecnológicos recientes. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta marca es imperceptible para el ojo humano, pero Gemini puede detectarla tanto en las pistas de audio como en las visuales. Si encuentra coincidencias, la aplicación informa sobre los segmentos que contienen elementos generados por IA.

Para ello, la app permite cargar archivos de vídeo de hasta 100 MB y 90 segundos de duración, según indica el blog oficial de Google, y por el momento solo identifica contenido generado con la IA de la compañía.

*Con información de Europa Press