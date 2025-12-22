Tecnología

El histórico Asistente de Google tiene los días contados: Gemini lo reemplazará definitivamente en 2026 por este motivo

El ajuste en el calendario responde a la necesidad de garantizar una migración gradual y sin inconvenientes hacia la experiencia impulsada por inteligencia artificial.

Redacción Tecnología
22 de diciembre de 2025, 12:33 p. m.
La compañía decidió extender el proceso de reemplazo del Asistente de Google por Gemini hasta 2026.
La compañía decidió extender el proceso de reemplazo del Asistente de Google por Gemini hasta 2026. Foto: Getty Images

Google informó que ha decidido ajustar el cronograma de transición de su Asistente de Google hacia Gemini, su nuevo asistente impulsado por inteligencia artificial. De acuerdo con la compañía, el proceso se extenderá hasta 2026, y no concluirá en 2025 como se había anunciado inicialmente.

El cambio comenzó en marzo de este año, cuando la tecnológica inició la migración del Asistente de Google a Gemini en dispositivos móviles, con la intención de llevar posteriormente esta experiencia a tablets y vehículos compatibles con Android Auto. En ese momento, Google había señalado que el asistente clásico dejaría de estar disponible en la mayoría de los teléfonos inteligentes a finales de 2025.

No obstante, la empresa aclaró ahora que continuará actualizando a los usuarios del Asistente de Google a Gemini a lo largo de 2026, modificando así el calendario previamente establecido.

Aunque la IA de Google ofrece respuestas rápidas y precisas, también almacena la información que recibe; por fortuna, es posible borrar o restringir esos datos.
El cambio comenzó en 2025 y se expandirá a más dispositivos. Foto: Getty Images via AFP

Esta decisión fue comunicada a través de una actualización en su página de soporte, donde la compañía explicó que el objetivo es “garantizar una transición fluida” hacia la nueva experiencia basada en inteligencia artificial. Además, adelantó que compartirá más detalles sobre el proceso “en los próximos meses”.

Cabe recordar que en noviembre pasado Google ya había mencionado que la transición concluiría en marzo de 2026, aunque dicha información se publicó únicamente en la página de soporte de Android Auto, lo que indicaba que el anuncio estaba enfocado exclusivamente en el entorno automotriz.

El Asistente de Google fue lanzado en 2016 e introdujo avances clave como el procesamiento de lenguaje natural y el reconocimiento de voz, tecnologías que permitieron a los usuarios interactuar con Google de una manera más intuitiva.

Gemini, IA desarrollada por google
Google ajusta el cronograma de transición a Gemini. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Casi diez años después, el auge de la inteligencia artificial generativa ha llevado a la compañía a replantear su estrategia y rediseñar su asistente con la ambición de convertirlo en “el más útil del mundo”. En este sentido, Gemini comprenderá los mismos comandos que el Asistente de Google, pero permitirá interacciones más naturales y contextuales.

De este modo, una vez se complete el cese definitivo del Asistente de Google en 2026, los usuarios de Android pasarán a utilizar una experiencia centrada completamente en la inteligencia artificial a través de Gemini.

*Con información de Europa Press

