Deep Think 3 es una realidad: así funciona el modelo con el que Google quiere revolucionar la inteligencia artificial
Google ha buscado liderar el ecosistema global de IA con modelos capaces de comprender texto, voz, imágenes, videos y datos complejos.
Google Gemini se ha consolidado como una de las plataformas de inteligencia artificial más avanzadas de la actualidad, diseñada para ofrecer un razonamiento más profundo, respuestas más naturales y un entendimiento multimodal de alto nivel.
Desde su lanzamiento, la familia de modelos Gemini ha representado el esfuerzo de Google por competir y liderar en el ecosistema global de la IA, integrando funciones que van desde la comprensión de texto y voz hasta la interpretación de imágenes, videos y datos complejos.
Las actualizaciones continúan, y ahora la compañía ha comenzado a desplegar oficialmente su nuevo modelo actualizado, Gemini 3 Deep Think, disponible desde la aplicación de Gemini para los suscriptores de Google AI Ultra, quienes podrán explorar sus capacidades para resolver problemas más avanzados.
Google presentó los avances de este modelo de razonamiento profundo en noviembre, cuando detalló que incorpora mejoras en razonamiento y comprensión multimodal, con el objetivo de ofrecer respuestas más precisas al abordar problemas complejos de matemáticas, ciencias y lógica.
Ahora, la compañía confirmó que Gemini 3 Deep Think ya está disponible a nivel global para los usuarios de Google AI Ultra, quienes podrán utilizar estas mejoras directamente desde la aplicación.
En su blog oficial, Google ha destacado que se trata de un modelo “líder en la industria”, con altas puntuaciones en benchmarks reconocidos como Humanity’s Last Exam, en el que obtiene un 41 % sin usar herramientas, y ARC-AGI-2, donde alcanza un 45,1 %, una cifra sin precedentes cuando se combina con ejecución de código.
Estos resultados se logran, en parte, gracias a su sistema de razonamiento paralelo avanzado, que explora múltiples hipótesis de manera simultánea, basándose en las variantes del modelo anterior, Gemini 2.5 Deep Think.
Para acceder al modo Deep Think de Gemini 3, basta con seleccionar la opción de razonamiento profundo en la barra de indicaciones de la aplicación y elegir el modelo Gemini 3 en el menú desplegable.
*Con información de Europa Press.