Deep Think 3 es una realidad: así funciona el modelo con el que Google quiere revolucionar la inteligencia artificial

Google ha buscado liderar el ecosistema global de IA con modelos capaces de comprender texto, voz, imágenes, videos y datos complejos.

Redacción Tecnología
5 de diciembre de 2025, 6:13 p. m.
En un movimiento estratégico, Google ha presentado Gemini Live, una versión de su asistente de IA que ofrece interacciones en español, ampliando sus capacidades para usuarios hispanohablantes.
Gemini 3 Deep Think ya está disponible a nivel mundial. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google Gemini se ha consolidado como una de las plataformas de inteligencia artificial más avanzadas de la actualidad, diseñada para ofrecer un razonamiento más profundo, respuestas más naturales y un entendimiento multimodal de alto nivel.

Desde su lanzamiento, la familia de modelos Gemini ha representado el esfuerzo de Google por competir y liderar en el ecosistema global de la IA, integrando funciones que van desde la comprensión de texto y voz hasta la interpretación de imágenes, videos y datos complejos.

Las actualizaciones continúan, y ahora la compañía ha comenzado a desplegar oficialmente su nuevo modelo actualizado, Gemini 3 Deep Think, disponible desde la aplicación de Gemini para los suscriptores de Google AI Ultra, quienes podrán explorar sus capacidades para resolver problemas más avanzados.

Su integración con funciones visuales y de búsqueda en tiempo real lo convirtió en una pieza clave dentro de la plataforma.
Google Gemini se posiciona como una de las plataformas de IA más desarrolladas del momento. | Foto: VCG via Getty Images

Google presentó los avances de este modelo de razonamiento profundo en noviembre, cuando detalló que incorpora mejoras en razonamiento y comprensión multimodal, con el objetivo de ofrecer respuestas más precisas al abordar problemas complejos de matemáticas, ciencias y lógica.

Contexto: Gemini trae una nueva herramienta para Gmail con la capacidad de que los mensajes sean “de un vistazo”

Ahora, la compañía confirmó que Gemini 3 Deep Think ya está disponible a nivel global para los usuarios de Google AI Ultra, quienes podrán utilizar estas mejoras directamente desde la aplicación.

En su blog oficial, Google ha destacado que se trata de un modelo “líder en la industria”, con altas puntuaciones en benchmarks reconocidos como Humanity’s Last Exam, en el que obtiene un 41 % sin usar herramientas, y ARC-AGI-2, donde alcanza un 45,1 %, una cifra sin precedentes cuando se combina con ejecución de código.

Google añadió a su asistente una función que revisa fotografías y confirma si fueron creadas con sus modelos de IA.
Google ha iniciado el despliegue del nuevo modelo actualizado. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estos resultados se logran, en parte, gracias a su sistema de razonamiento paralelo avanzado, que explora múltiples hipótesis de manera simultánea, basándose en las variantes del modelo anterior, Gemini 2.5 Deep Think.

Para acceder al modo Deep Think de Gemini 3, basta con seleccionar la opción de razonamiento profundo en la barra de indicaciones de la aplicación y elegir el modelo Gemini 3 en el menú desplegable.

*Con información de Europa Press.

