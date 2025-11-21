Suscribirse

Tecnología

La nueva función de Gemini que revela al instante si una imagen fue hecha con IA de Google

Google habilitó en Gemini una revisión instantánea que confirma si una foto tiene la marca digital de su IA.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

22 de noviembre de 2025, 2:04 a. m.
Google añadió a su asistente una función que revisa fotografías y confirma si fueron creadas con sus modelos de IA.
La verificación de imágenes en Gemini se apoya en una marca imperceptible que delata su origen digital. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La verificación de imágenes vive un nuevo capítulo pues Google incorporó en su aplicación Gemini una función que permite saber en cuestión de segundos si una fotografía fue generada o modificada por sus herramientas de inteligencia artificial.

La compañía asegura que el proceso es tan sencillo como formular la pregunta directamente al asistente y subir la imagen sospechosa.

Una señal oculta dentro de cada imagen

Hace un par de años, Google dio a conocer una tecnología bautizada como SynthID, un sistema que ‘marca’ los píxeles de las imágenes creadas con IA mediante un sello digital prácticamente invisible.

Esta huella sirve funciona como un identificador, incluso cuando la imagen ha sido editada o comprimida y permite reconocer su origen sin afectar su apariencia.

MAI-Image-1 destaca por su desempeño en paisajes, objetos y comida.
La app de Gemini ya puede detectar señales invisibles que revelan si una imagen fue creada con tecnología de Google. | Foto: Imagen generada con IA - Bing - SEMANA

Esa marca ya está integrada en la app de Gemini, ahora, cuando una persona quiere saber si una foto proviene de la IA de Google, de primero tiene que ingresar al portal oficial de Gemini, ingresar con su cuenta de Google y comenzar con la búsqueda, para solo debe escribir algo como:

“¿Esta imagen fue hecha con la tecnología de Google?” y cargar el archivo.

Una vez se haga, el asistente revisará si la fotografía contiene la firma de SynthID y ofrece un veredicto acompañado de una breve explicación sobre lo que encuentra relacionado en la web.

Planes para expandir la verificación a otros formatos

Google adelantó que su objetivo es que este tipo de comprobación no se limite únicamente a las imágenes.

La compañía trabaja para que SynthID también pueda aplicarse a videos y audios y, que este sistema forme parte de más servicios, incluida la Búsqueda.

La IA Muse de Microsoft transforma el desarrollo de videojuegos con entornos interactivos.
Las imágenes hechas con Nano Banana Pro ya incluirán metadatos especiales para reconocer su procedencia. | Foto: Generada con Grok IA

Además, las creaciones realizadas con Nano Banana Pro dentro de Gemini, así como las producidas por Vertex AI y los anuncios de Google Ads, llevarán metadatos C2PA, un estándar que facilita reconocer material generado por IA. La empresa espera extenderlo a otros productos en los próximos meses.

*Con información de Europa Press.

