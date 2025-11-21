Tecnología

La nueva función de Gemini que revela al instante si una imagen fue hecha con IA de Google

Google habilitó en Gemini una revisión instantánea que confirma si una foto tiene la marca digital de su IA.

22 de noviembre de 2025, 2:04 a. m.