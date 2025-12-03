Tecnología
Gemini trae una nueva herramienta para Gmail con la capacidad de que los mensajes sean “de un vistazo”
Gmail incorpora una vista rápida que resume el contenido de cada carpeta gracias a Gemini.
Google continúa ajustando Gmail para facilitar el uso diario del correo. Con la incorporación de Gemini, la plataforma añade herramientas que agilizan diversas tareas, entre ellas una función que permite resumir el contenido de las carpetas “de un vistazo”.
Una vista rápida para entender qué hay dentro
La compañía explicó que esta mejora llega después de probar las notificaciones inteligentes en Google Drive. Ahora, ese mismo enfoque se traslada al correo: al ingresar a una carpeta, Gemini ofrece una especie de vista general del contenido almacenado, sin necesidad de abrir los mensajes uno por uno. El sistema destaca los puntos más relevantes y los muestra de inmediato en la parte superior de la pantalla.
Google lo explicó así:
“Gemini ahora proporcionará información proactiva sobre los archivos dentro de una carpeta, justo en la parte superior de la vista de carpetas. Esto facilita comprender rápidamente su contenido sin tener que abrir archivos individuales”.
Google aclaró que esta función está pensada para reducir tiempos y facilitar la organización diaria, ya que transforma los antiguos recordatorios en una herramienta más intuitiva y capaz de anticipar información útil.
“Es una evolución de la versión anterior de recordatorios de carpetas, que pasa de sugerencias sencillas a información proactiva e inteligente”, señala la compañía.
Cómo se activa y quiénes pueden usarla
Para usarla, en un comunicado Google señaló que: “Para una visión más detallada, puedes hacer clic en ‘Explorar con Gemini’ para obtener un resumen completo o hacer preguntas adicionales en el panel lateral de Gemini”
En el caso de las cuentas administradas por empresas o instituciones, los responsables de TI deben habilitar las funciones inteligentes desde la consola de administración para que los empleados puedan usar esta vista rápida.
Para los usuarios generales de Workspace, la opción llegará activada por defecto siempre que las herramientas inteligentes y la personalización estén permitidas en su cuenta.
Si alguien prefiere no utilizarla, basta con minimizar la sección ‘Insights by Gemini’ dentro de cada carpeta o deshabilitar por completo las funciones inteligentes de Google. Por ahora, la novedad está disponible únicamente en inglés.