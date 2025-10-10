Tener la memoria de Gmail llena en el celular ya no será un problema si hace esto

No es un caso nuevo que la memoria del Gmail este casi llena pues si la bandeja de entrada del correo electrónico llega a estar saturada de fotos, textos, mensajes viejos o publicidad es posible que ya no permita recibir nuevos correos o que el celular funcione mal, para ello, hay una solución rápida y práctica.

Gmail ofrece inicialmente 15 GB de espacio gratuito, pero este almacenamiento se comparte con Google Drive, Google Fotos y recientemente, con las copias de seguridad de WhatsApp.

Cuando el límite se alcanza, el correo puede dejar de funcionar correctamente, pues puede hacer que no se reciban mensajes nuevos, las copias de seguridad fallan e incluso el celular cada vez se puede volver más lento.

Cómo liberar espacio directamente desde Gmail

Una forma rápidas y eficientes para liberar memoria es eliminar los correos más pesados, pero esto tiene un truco para hacerlo sin complicaciones y solo basta con abrir la aplicación o versión web de Gmail y escribir en la barra de búsqueda “larger:15MB” (sin las comillas).

Automáticamente, el sistema mostrará los correos que ocupan más de 15 megabytes y esto funciona como guía, pues a partir de allí, se pueden revisar y borrar los mensajes que no sean importantes.

Recuerde escribir la instrucción o copearla y pegarla sin las comillas. | Foto: Gmail - SEMANA

Este truco es bastante útil porque permite identificar fácilmente los archivos adjuntos que más espacio consumen, sin necesidad de revisar uno por uno todos los correos antiguos.

Cómo hacer limpieza de archivos en Drive

Si el problema persiste, el siguiente paso es revisar Google Drive, ya que no olvide que los archivos almacenados allí también consumen parte del mismo espacio compartido.

Google señala que al ingresar a drive.google.com/drive/quota, los documentos aparecerán ordenados por tamaño, de mayor a menor, ya una vez allí se pueden ir seleccionado los más pesados y se pueden seleccionar la opción “Mover a la papelera” y luego vaciarla para liberar el espacio definitivamente.

Una alternativa práctica de Gmail permite liberar memoria desde el celular y volver a usar el correo con normalidad. | Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Además, Google ofrece una herramienta automática para facilitar el proceso, el botón “Liberar espacio”, que esta disponible en la sección de “Almacenamiento” dentro de Drive.

Esta opción se encarga de analizar la cuenta y muestra qué elementos ocupan más memoria, para que el usuario decida fácilmente qué conservar o eliminar.