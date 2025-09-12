Suscribirse

Gmail anuncia nueva función que ayudaría a gestionar compras fácilmente y sin complicaciones antes de la temporada navideña

La compañía tecnológica anunció que, en las próximas semanas, estas actualizaciones empezarán a aplicarse en las cuentas personales de Google de los usuarios.

Redacción Tecnología
12 de septiembre de 2025, 2:12 p. m.
Gmail es una aplicación de correo electrónico.
Gmail es una aplicación de correo electrónico. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Google está implementando una nueva vista en Gmail que reunirá todas las compras y entregas de los usuarios, con el objetivo de facilitar el seguimiento de los correos electrónicos referentes a pedidos y ofrecer una vista general de todos los envíos en una lista “simple y organizada”.

La compañía tecnológica está trabajando en una nueva función enfocada en facilitar la gestión o el seguimiento de pedidos online de los usuarios, justo antes de la temporada de compras navideñas que podría iniciar en noviembre y extenderse hasta diciembre.

Compras de Navidad - Compras navideñas
Esta función tiene el objetivo de facilitar el seguimiento de los correos electrónicos referentes a pedidos. | Foto: Getty Images

Una nueva actualización en Gmail agrupará todos los correos referentes a compras y entregas en una misma vista, según reseñó el gigante tecnológico en una publicación en su blog.

Lo que pretende la compañía es que el usuario pueda seguir y gestionar todos sus pedidos en una lista “simple y organizada”, aunque Google ha advertido de que seguirá mostrando los correos que anuncien que un pedido llegará en 24 horas en la parte superior de la bandeja de entrada principal, así como en una tarjeta de resumen dentro de los correos electrónicos de compra.

Contexto: Al retirar dinero de un cajero automático, haga este simple gesto para evitar ser víctima de estafas y fraudes

Además, Google también informó que está actualizando la categoría ‘Promociones’ en Gmail, para que se puedan filtrar los correos promocionales por los ‘más relevantes’, lo que facilitará ver las actualizaciones de los remitentes y las marcas que más interesen, incluyendo con las que más interactúan. Adicionalmente, incorporarán recordatorios útiles que mostrarán a los usuarios las próximas ofertas y promociones.

Gmail es una aplicación de correo electrónico ampliamente usada en el mundo.
Gmail es una aplicación de correo electrónico ampliamente usada en el mundo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, si los usuarios optan por ver los correos como se muestran ahora, solo tendrán que seleccionar la opción para ordenar correos promocionales por ‘Más recientes’ en lugar de ‘Más relevantes’.

Google informó que estas actualizaciones comenzarán a implementarse en las próximas semanas en los dispositivos móviles de los usuarios, en sus cuentas personales de Google.

*Con información de Europa Press.

