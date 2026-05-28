Cambie su dirección de Gmail por una nueva sin perder archivos ni mensajes: la función que debe activar para hacerlo

El correo electrónico ha sido durante años una de las formas de comunicación más utilizadas tanto en el ámbito personal como laboral, gracias a la versatilidad y practicidad que ofrece para compartir información, archivos y otros datos importantes en las actividades diarias de los usuarios.

Conectarse a una red wifi sin contraseña sí es posible: el sencillo truco para tener internet en el celular

Entre las opciones más populares se encuentra Gmail, una plataforma que integra herramientas de organización, almacenamiento y seguridad para facilitar la gestión de la información. Gracias a su diseño intuitivo y a su compatibilidad con distintos dispositivos, millones de personas pueden acceder a sus cuentas desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Además, el sistema clasifica automáticamente los mensajes en categorías como Principal, Social y Promociones, lo que permite encontrar información importante con mayor rapidez y mantener el orden en la bandeja de entrada.

Sin embargo, las necesidades de los usuarios evolucionan constantemente, por lo que Google continúa implementando actualizaciones que buscan mejorar la experiencia dentro de la plataforma. Ese es el caso de una nueva función que promete facilitar aún más el uso del servicio.

Gmail se mantiene como una de las plataformas más populares gracias a sus funciones de organización. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los cambios más llamativos es que los usuarios ahora podrán modificar la dirección principal de su correo electrónico sin necesidad de crear una cuenta nueva. Esto evitará la pérdida de datos e información, haciendo que el proceso sea mucho más sencillo y práctico.

De acuerdo con Xataka, esta función se está desplegando de manera gradual. España es uno de los primeros países donde ya comenzó a implementarse, mientras que en otros territorios los usuarios deberán esperar a que la actualización llegue progresivamente.

Otro aspecto importante es que este cambio solo podrá realizarse una vez cada 12 meses.

Así puede cambiar la dirección de su correo electrónico

El nombre del correo de Gmail no solo sirve para recibir mensajes, sino también para identificar la cuenta de Google y acceder a servicios como Google Drive y otras plataformas vinculadas.

Al cambiar la dirección de Gmail, la anterior se convertirá en una dirección secundaria. Esto significa que los usuarios seguirán recibiendo correos enviados a ambas cuentas, sin perder información, archivos o suscripciones asociadas.

La plataforma permite acceder a la cuenta desde diferentes dispositivos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para realizar el cambio, es necesario ingresar a la configuración de la cuenta de Google desde myaccount.google.com o desde cualquier servicio de Google. Luego, en la sección “Información personal”, se debe entrar en “Correo electrónico” y seleccionar “Correo electrónico de tu cuenta de Google”.

Allí aparecerá la opción para cambiar la dirección principal, donde el usuario podrá escribir un nuevo nombre que se encuentre disponible.

Con esta herramienta, Google busca simplificar este tipo de modificaciones para que los usuarios puedan hacerlas de forma rápida y sin necesidad de migrar manualmente toda su información a una cuenta nueva.