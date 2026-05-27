La nueva apuesta médica de Mark Zuckerberg: una IA que podría transformar el desarrollo de nuevos medicamentos

La inteligencia artificial sigue ampliando su impacto en la ciencia y ahora apunta a revolucionar uno de los procesos más complejos de la medicina moderna: el descubrimiento de nuevos tratamientos. La organización Biohub, fundada por el director de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la médica Priscilla Chan, presentó un atlas de proteínas impulsado por IA que promete acelerar el desarrollo de medicamentos y terapias para distintas enfermedades.

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La herramienta fue presentada este miércoles como un gran motor de búsqueda biológico capaz de predecir, diseñar y descubrir proteínas, moléculas fundamentales para el funcionamiento de los organismos vivos. Según Biohub, esta tecnología podría reducir procesos de investigación que actualmente tardan meses o incluso años.

Un atlas de proteínas impulsado por inteligencia artificial

El modelo fue construido a partir del análisis de aproximadamente 2.800 millones de secuencias genéticas provenientes de diferentes seres vivos. Gracias a esta enorme base de datos, la IA logró identificar patrones biológicos que permiten diseñar nuevas moléculas con fines terapéuticos.

El modelo analizó miles de millones de datos genéticos para diseñar nuevas moléculas terapéuticas. Foto: Getty Images

Biohub explicó que el sistema funciona como una plataforma de exploración científica en línea y estará disponible gratuitamente para laboratorios de todo el mundo, con el objetivo de impulsar investigaciones colaborativas.

“Las proteínas son el motor de la vida. Miles de millones de sus secuencias han sido catalogadas, pero la biología que las sustenta es aún desconocida. Hoy presentamos el modelo que cambiará eso”, dijo en un video Alex Rives, director científico de Biohub.

Moléculas creadas en pocos días

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la comunidad científica es la velocidad con la que el modelo puede desarrollar nuevas moléculas. Según la organización, los investigadores lograron crear compuestos terapéuticos en “pocos días”, un avance significativo frente a los tiempos habituales de la industria farmacéutica.

Biohub aseguró además que, una vez creadas y probadas en laboratorio, muchas de estas moléculas funcionaron tal como se había previsto mediante las simulaciones de inteligencia artificial.

El experimento fue detallado en un estudio publicado en línea este miércoles, aunque todavía debe pasar por el proceso de revisión de científicos externos antes de consolidarse como un hallazgo validado por la comunidad académica.

La esperanza de acelerar tratamientos contra enfermedades complejas

La organización espera que este atlas permita acelerar el descubrimiento de tratamientos efectivos contra distintos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes, áreas donde el desarrollo de medicamentos suele requerir largos años de investigación y fuertes inversiones.

El avance también despertó interés en el ámbito científico internacional. “Otros científicos están impresionados con los resultados”, señaló la revista científica Nature.

El atlas busca acelerar tratamientos contra el cáncer y enfermedades autoinmunes. Foto: Getty Images

La apuesta de Biohub refleja cómo las grandes compañías tecnológicas y sus fundadores están incrementando su participación en proyectos médicos y biotecnológicos, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta para transformar la investigación científica y abrir nuevas posibilidades en la medicina del futuro.

*Con información de AFP.