De la tecnología a la innovación: la clínica que utiliza asistencia robótica en sus cirugías para reemplazos de rodilla

Buscar que los pacientes vuelvan a vivir sin limitantes físicas ha sido uno de los principales propósitos de Medsport desde que nació hace 19 años en Bogotá. Por algo cada vez más personas les confían sus lesiones de codos, muñecas, pies, tobillos, rodillas, caderas y columna.

“Nuestro eslogan es ‘Vuelve al juego’, pero en muchos sentidos. Nosotros ayudamos a la gente a volver al deporte, al trabajo, a la vida. Aquí no sólo recibimos al deportista de alto rendimiento que se lesionó. Si a usted le pasó algo en su mano en el día a día y tiene que operarse y rehabilitarse, después de venir aquí queda apto para volver a su vida”, explicó Fernando Pastrana, médico cirujano, especialista en ortopedia y Traumatología deportiva, y uno de los talentos de Medsport.

“‘Vuelve al juego’ aplica también para el que se fracturó un tobillo y tiene que regresar pronto a trabajar, o para el que no puede moverse por una artrosis y necesita el reemplazo de rodilla que nosotros ofrecemos”, añadió Pastrana, quien es el director médico.

En 2025, Medsport realizó 1.100 cirugías y 26.000 fisioterapias. Todos los casos fueron ambulatorios, lo que se traduce en un menor índice de complicaciones y en un proceso de rehabilitación más rápido, así como en un ahorro del 40 por ciento al prescindir de la hospitalización. Desde su nacimiento, esta clínica boutique –ubicada en la Zona T– no ha ahorrado esfuerzo en renovarse. La más reciente innovación es el robot CORI, que se utiliza para reemplazos articulares ambulatorios de rodilla. Es el primero en funcionamiento en Bogotá, y el cuarto en Colombia.

Clínica Medsport. Foto: Suministrada Medsport - API

El sistema de la casa comercial Smith & Nephew incluye modelos 3D de la articulación en cirugía para lograr mayor precisión en resección y alineación articular, lo que contribuye a mejores resultados y una recuperación más rápida. “Es un equipo muy seguro que de todas formas está manejado por el cirujano. Uno mismo opera con una pieza de mano guiado por unos parámetros que se le da al equipo, y este dice cómo hacer los cortes”, explicó Pastrana. “Esto es el futuro. En Estados Unidos, hoy por hoy, el 70 por ciento de los reemplazos articulares se hacen robotizados”, señaló.

Este procedimiento es para personas de más de 50 años, a quienes se les gastó el cartílago por diversas razones. Ya sea por un accidente, una artrosis primaria, alteración del eje a causa de sobrepeso, pérdida de menisco, daño en ligamentos debido a un tratamiento inadecuado, una artritis reumatoidea o todo lo que conlleve a una artrosis.

El proceso para quienes lleguen a Medsport por un reemplazo articular de rodilla –con la asistencia del robot CORI- durará aproximadamente cinco horas. Máximo dos son destinadas a la cirugía, y luego en recuperación se realizara su primera sesión de fisioterapia. “El beneficio real en este momento con el robot no es el tiempo sino la precisión y que ofrece un menor índice de complicaciones”, explicó Pastrana.

Eso sí, la intención es la misma que la del resto de intervenciones: que los pacientes recuperen la libertad de moverse que creían perdida. “Nuestra clínica devuelve a las personas al juego. Y no es solamente el juego como deporte, es el juego de volver a vivir y de llevar la vida con calidad y sin límites”, concluyó Pastrana.

*Contenido elaborado con el apoyo de Medsport