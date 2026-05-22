Medicina biorreguladora: el modelo que combina naturaleza y ciencia alemana que va más allá del síntoma

Mientras el sector salud avanza hacia modelos preventivos y tratamientos más integrales, la farmacéutica Heel se posicionó en Colombia con una propuesta enfocada en la medicina biorreguladora de sistemas. La compañía, reconocida por desarrollar medicamentos multiobjetivo y multicomponente, destacó que cerró 2025 dentro del top 20 de laboratorios del mercado y con uno de los mayores crecimientos.

Su estrategia se ha concentrado en fortalecer áreas terapéuticas donde existen necesidades no resueltas, especialmente en trastornos funcionales y procesos inflamatorios. A esto se suma una operación enfocada en educación médica, generación de evidencia clínica y desarrollo de productos orientados a la regulación biológica.

“Heel ha construido su crecimiento sobre una propuesta diferencial basada en medicamentos con ingredientes de origen natural diseñados para modular procesos biológicos de manera integral”, señala la doctora María Alejandra Villalba, médica especialista en medicina familiar y comunitaria. Y agregaron que el modelo se sostiene sobre tres ejes: innovación científica, estándares regulatorios y una relación académica con profesionales de la salud.

El crecimiento de la medicina biorreguladora de sistemas responde a un cambio en la manera en que médicos y pacientes entienden actualmente la salud, en una época en donde la prevención, la detección temprana y la recuperación funcional han ganado relevancia frente a modelos centrados únicamente en el manejo del síntoma.

En ese contexto, lo que busca la farmacéutica es apoyar mecanismos de autorregulación del organismo como la modulación de la inflamación, la recuperación funcional y la eliminación de toxinas. “Hoy existe una mayor apertura a modelos terapéuticos complementarios cuando cuentan con evidencia clínica y protocolos claros”, indicaron desde Heel.

Más allá de lo natural

La compañía sostiene que uno de los principales cambios de percepción ha sido pasar de considerar este enfoque como “natural” a entenderlo como un modelo clínico respaldado por estudios, observaciones y protocolos terapéuticos. Este modelo reconoce el impacto de factores como el estrés y la salud mental en la evolución de múltiples patologías. Hoy es claro que el bienestar emocional influye directamente en procesos inflamatorios, inmunológicos y metabólicos, lo que refuerza la necesidad de una medicina que integre todas las dimensiones del paciente.

La farmacéutica Heel se posicionó en Colombia con una propuesta enfocada en la medicina biorreguladora de sistemas. Foto: Suministrada Heel - API

Actualmente, Heel tiene presencia en segmentos como salud femenina, medicina general, trastornos digestivos, dermatología, salud respiratoria y patologías musculoesqueléticas. En esta última línea, concentra una parte importante de su crecimiento, especialmente en tratamientos orientados al dolor y la recuperación funcional.

Productos como Traumeel y Zeel T hacen parte de esta apuesta. El primero permite modular procesos inflamatorios a nivel molecular, mientras que Zeel T ha evidenciado inhibición de la enzima MMP-13, relacionada con la degradación del cartílago. “El objetivo es contribuir al manejo integral de enfermedades degenerativas y apoyar la recuperación funcional”, explica la doctora Villalba.

La línea digestiva también registra un aumento en la demanda, especialmente en trastornos funcionales asociados con el microbioma intestinal. La compañía ha fortalecido su portafolio de probióticos y simbióticos dirigidos a procesos como disbiosis, gastritis y alteraciones digestivas funcionales.

“El interés por soluciones que ayuden a recuperar el equilibrio del microbioma ha crecido de forma importante en Colombia”, afirmaron. Hoy, el enfoque apunta a complementar tratamientos convencionales mediante alternativas terapéuticas seguras y orientadas a la regulación biológica.

La compañía trabaja en trazabilidad de materias primas, reducción de residuos y empaques con menor impacto ambiental. En salud respiratoria desarrollan Engystol, productos dirigidos al fortalecimiento del sistema inmune y a la modulación de respuestas inflamatorias en alergias y cuadros virales recurrentes, así como también Neurexan, un medicamento que acompaña el tratamiento del estrés. En dermatología, la compañía impulsa líneas de cuidado para piel con tendencia al acné y otros trastornos cutáneos.

Medicina veterinaria

Otro de los segmentos que gana participación dentro de la operación de Heel es la medicina veterinaria, en respuesta al evidente crecimiento de la inversión de los hogares en bienestar animal y de las mascotas.

“Los cuidadores buscan tratamientos seguros, preventivos y con menor carga de efectos adversos para sus animales”, señalaron desde la farmacéutica. El portafolio veterinario incluye productos orientados al manejo del dolor, apoyo inmunológico y procesos inflamatorios en animales domésticos.

Además del componente terapéutico, Heel ha incorporado criterios de sostenibilidad en el desarrollo de sus operaciones. La compañía trabaja en trazabilidad de materias primas, reducción de residuos y empaques con menor impacto ambiental.

“La filosofía biorreguladora se conecta con la idea de respetar mecanismos biológicos en lugar de sobreintervenirlos, y eso también se refleja en procesos productivos más sostenibles”, destacaron.

Nuevos lanzamientos

Como parte de la estrategia para 2026, la farmacéutica fortalecerá su portafolio con nuevos lanzamientos en áreas prioritarias. Entre ellos estará Traumeel Gel, el tratamiento de la inflamación en esguinces y torceduras causadas por lesiones deportivas; Liveerpro se ha incorporado como apoyo dentro del abordaje integral del hígado graso y el balance metabólico, y Metabalance, una línea de probióticos enfocada en el microbioma metabólico.

Con estos desarrollos Heel busca ampliar las opciones terapéuticas en donde persisten brechas de atención y necesidades clínicas no resueltas.

*Contenido elaborado con el apoyo de Heel