Smart Fit fortalece sus entrenamientos al aire libre con sesiones de cycling, yoga y su primera carrera urbana

La actividad física regular puede reducir entre el 20 y el 30 por ciento el riesgo de enfermedades no transmisibles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha señalado la importancia de los hábitos activos y el ejercicio regular en la prevención de múltiples enfermedades y condiciones de salud.

En línea con estas estadísticas, actualmente Smart Fit cuenta con 228 sedes en 52 ciudades del país, incluyendo presencia en ciudades intermedias donde antes había poca oferta de este tipo de infraestructura. Además, la operación genera más de 2.000 empleos directos.

Durante este tiempo, la compañía ha trabajado por democratizar el fitness de calidad a través de sus sedes y de una oferta de entrenamiento accesible para cientos de miles de personas, al tiempo que impulsa iniciativas que promueven el bienestar y el movimiento dentro y fuera de sus instalaciones.

Como parte de esta visión, el próximo 12 de julio en Bogotá se realizará su primera carrera urbana, la Smart Fit Run . Con recorridos de 5K, 10K y 15K, el circuito está diseñado para corredores de distintos niveles. La iniciativa busca convocar tanto a corredores habituales como a personas que quieren empezar a incorporar la actividad física en su rutina, en un formato abierto para diferentes niveles de experiencia.

Para Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, la carrera es una forma de llevar a la comunidad a un nuevo escenario y de abrir el ejercicio a la ciudad. Además, aseguró que la iniciativa busca que más personas se sumen al movimiento y encuentren en Smart Fit y sus expertos un acompañamiento para incorporar el deporte y el bienestar en su rutina diaria.

Cycling Smart Fit en Cartagena. Foto: Suministrada Smart Fit - API

Más ejercicio diario

Esta apuesta también se refleja a través de iniciativas como Wellness Weekend. Con este proyecto, la marca ha buscado llevar experiencias de bienestar a espacios públicos y escenarios no convencionales, acercando disciplinas como yoga, cycling y entrenamiento grupal a personas que muchas veces no tienen una relación habitual con el ejercicio. El creciente interés por este tipo de prácticas demuestra cómo el bienestar y la actividad física han ganado cada vez más relevancia en la rutina de los colombianos.

Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, aseguró que, después de diez años construyendo comunidad, el objetivo es seguir ampliando el alcance de la marca para acercar el ejercicio y el bienestar a más personas, sin importar su punto de partida. “Queremos que cada vez más personas encuentren formas sostenibles de incorporar el movimiento y el bienestar en su vida cotidiana”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Smart Fit