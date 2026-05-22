Con este modelo cooperativo se garantiza el acceso a medicamentos en zonas remotas de Colombia

Coopidrogas, la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas más grande del país, fundada en 1969, continúa trascendiendo en el tiempo, protegiendo y fortaleciendo al droguista emprendedor, mientras impulsa su desarrollo empresarial y personal, enmarcado en un exitoso y ejemplar modelo cooperativo.

El año pasado cerró 2025 con ventas por 4,6 billones de pesos, impulsadas por un crecimiento del 14,6 por ciento frente al año anterior. Este desempeño refleja su evolución integral, desde la modernización logística hasta la ampliación de su red de droguerías.

Así mismo, alcanzó un total de 10.185 droguerías afiliadas y, como motor de generación de empleo, sumó más de 2.352 puestos de trabajo formales, lo cual impulsa el crecimiento económico a lo ancho y largo del país.

Es esa cercanía y calidad humana, la vocación de servicio y confianza, la resiliencia y previsión, la ética y la responsabilidad de su comunidad de droguistas, lo que los diferencia de las grandes cadenas.

De hecho, estas pequeñas droguerías son un motor de desarrollo local, empleo y equidad en salud en los municipios y corregimientos de Colombia, llegando a territorios apartados y de difícil acceso como Mitú, Puerto Carreño, Guapi en el Pacífico y Timbiquí, en el Cauca, entre otros.

Mientras que las grandes cadenas concentran sus inversiones solo donde hay alta rentabilidad económica, Coopidrogas se consolida día a día en fortalecer al droguista independiente, garantizando que opere de manera eficaz en zonas rurales.

El acompañamiento de la Cooperativa a los asociados, a través de diversos servicios complementarios como capacitación, asesoría comercial, servicio al cliente, ahorro y crédito seguros, entre otros, convierte a los asociados en consejeros en salud, preparados para afrontar las exigencias del mercado, permitiéndoles ser más competitivos.

Este año Coopidrogas tiene los ojos puestos en la expansión y mayor cobertura del territorio nacional. Sin embargo, nada de esto es posible sin el robustecimiento tecnológico y logístico de sus Centros de Distribución. De esta manera, mejorarán sus tiempos de entrega, ampliarán las frecuencias de envío y abastecerán de manera eficiente.

Contribuir al bienestar de miles de familias en Colombia motiva a Coopidrogas a seguir conectando con estos micro y pequeños empresarios, permitiendo que el flujo de medicamentos llegue de manera eficiente a esos consumidores que buscan productos esenciales para su salud.

*Contenido elaborado con el apoyo de Coopidrogas