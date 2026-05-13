La Nueva EPS anunció una ampliación en su red de entrega de medicamentos a través de alianzas con una cadena farmacéutica en distintas ciudades del país, en medio de las dificultades que miles de usuarios continúan reportando para acceder a tratamientos, fórmulas y medicamentos pendientes.

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La medida busca reducir los tiempos de espera y descongestionar algunos puntos de dispensación que durante los últimos meses han registrado largas filas y reclamos de afiliados.

La EPS confirmó que el nuevo esquema de atención comenzará a operar progresivamente en varias ciudades cercanas a la capital del país, las cuales son: Ibagué, Girardot y Soacha. Según explicó la entidad, parte de los medicamentos podrán reclamarse en establecimientos de Drogas La Rebaja y otros operadores autorizados, dependiendo de la ciudad y del tipo de fórmula médica.

El presidente Gustavo Petro anunció que las sedes de Drogas La Rebaja, bajo control del Estado, se transformarán en puntos de atención primaria en salud y dispensarios de medicamentos. Este cambio busca fortalecer el sistema de salud pública y mejorar el acceso a medicinas en diversas regiones del país. Foto: Jorge Orozco / El País

Es importante destacar que no todas las farmacias harán parte del esquema. Acá está el listado inicial de los puntos donde se podrá hacer la recepción de los fármacos en las tres ciudades:

Ibagué: Calle 38 #4H-26, barrio Magisterio

Soacha: Centro Comercial Santa María Plaza, local 14

Girardot: Bienestar IPS sede Girardot y ESE Hospital de Girardot

Esta medida ya se tomó en el municipio de Zipaquirá, donde uno de los puntos de la farmacia fue dispuesto para prestar ese servicio, desatando la polémica.

Durante los últimos meses, usuarios han denunciado retrasos en autorizaciones, demoras en la entrega de medicamentos y dificultades para acceder a tratamientos especializados.

El nuevo modelo contempla una redistribución de puntos de dispensación con el objetivo de mejorar cobertura y capacidad operativa. La EPS indicó que los usuarios deberán verificar previamente cuál es el operador asignado para la entrega de sus medicamentos, debido a que el servicio variará dependiendo del municipio y de la red contratada.

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La entidad también explicó que parte del proceso incluirá mecanismos digitales para consulta de fórmulas y validación de disponibilidad de medicamentos. Adicionalmente, los usuarios podrán programar entregas domiciliarias o verificar en línea los puntos habilitados para reclamar tratamientos.

El anuncio ocurre mientras la Superintendencia Nacional de Salud mantiene vigilancia especial sobre varias EPS del país debido a problemas financieros y operativos relacionados con prestación de servicios y suministro de medicamentos. En abril de 2024, la Supersalud ordenó la intervención administrativa de Nueva EPS argumentando fallas en atención a usuarios, cartera y cumplimiento de indicadores financieros.

Las dificultades en la entrega de medicamentos son uno de los principales motivos de queja dentro del sistema de salud colombiano. Datos de la Defensoría del Pueblo y de la Superintendencia de Salud han mostrado un incremento en tutelas y reclamaciones asociadas a demoras en acceso a tratamientos médicos durante los últimos años.

Jorge Iván Ospina Gómez confirmó el lunes 11 de mayo que la colaboración con Drogas La Rebaja tiene como objetivo “fortalecer la entrega oportuna y continua de medicamentos e insumos en salud”. Foto: Jorge Orozco / El País

Frente a esta situación, asociaciones de pacientes han insistido en la necesidad de fortalecer la red de distribución y garantizar continuidad en tratamientos de enfermedades crónicas, alto costo y patologías huérfanas. Varias organizaciones también han advertido que las interrupciones en el suministro de medicamentos pueden generar complicaciones graves para miles de personas.

Por su parte, Nueva EPS aseguró que continuará haciendo ajustes operativos durante las próximas semanas para ampliar capacidad de atención y mejorar la entrega de medicamentos en las ciudades priorizadas. Mientras tanto, la entidad recomendó a los usuarios consultar únicamente canales oficiales para confirmar puntos habilitados, horarios de atención y disponibilidad de fórmulas médicas antes de desplazarse a reclamar los tratamientos.