Asocopservir rechaza medida que buscaría convertir puntos de atención de droguerías La Rebaja en puestos de salud

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro señaló, por medio de su cuenta de X, que las farmacias de Drogas la Rebaja en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos.

“Las farmacias de Drogas la Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, señaló Petro.

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las farmacias de "Drogas la Rebaja" pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos. pic.twitter.com/UzMzCnwX6X — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026

Frente a este anuncio, el Sindicato Asocopservir, encargado de administrar La Rebaja Retail, se pronunció por medio de un comunicado en sus redes oficiales, en el cual piden el respeto por los trabajadores de la cooperativa y los contratos de los mismos.

“Queremos dejar claro que para el montaje de estos consultorios médicos se ha pasado por encima de la voluntad de sus asociados al no contar con la aprobación de su asamblea y se está haciendo bajo el absoluto poder administrativo de la Superintendencia, logrado en una intervención que después de 2 años no acaba de demostrar la validez de sus causales”, señaló Asocopservir.

Copservir es la cooperativa de trabajadores que administra los establecimientos de comercio de Drogas La Rebaja. No dejaremos que @petrogustavo @MinSaludCol @drogas @supersolidaria_ @perdomo0430 nos dejen sin trabajo y sin aportes. pic.twitter.com/g92bHeJq4Y — SINDICATO COPSERVIR (@Asocopservir) April 13, 2026

De acuerdo con un comunicado emitido por Asocopservir, organización que agrupa a trabajadores y asociados de la cooperativa, la decisión de instalar consultorios médicos en puntos de Drogas La Rebaja se estaría ejecutando sin la aprobación de la asamblea de asociados y desconociendo las limitaciones establecidas en el contrato de preposición que regula la operación de los establecimientos comerciales administrados por Copservir.

“También aclaramos que no estamos en contra de los proyectos presidenciales de La Rebaja Salud (consultorios) y La Rebaja Institucional (dispensación), solo pedimos respeto por los trabajadores asociados de la cooperativa encargados de administrar La Rebaja Retail”, puntualiza Asocopservir.

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La organización también cuestionó el convenio suscrito con el Hospital Universitario La Samaritana, al señalar que dicho acuerdo no representaría beneficio económico alguno para la cooperativa. Por el contrario, aseguran que Copservir estaría asumiendo costos operativos, de adecuación física, montaje y servicios públicos de los espacios destinados a los consultorios sin recibir contraprestación económica por ello.

La marca cuenta con más de 1.000 puntos de atención en el país. Foto: Guillermo Torres

Por último, el sindicato señaló que se podría generar afectación para los más de 5.300 empleados, por lo cual piden que los procesos se realicen de manera clara.

“Así las cosas, no podemos admitir estos abusos. Drogas La Rebaja y el Ministro de Salud se han negado a reconocer la sustitución patronal para los 5300 empleados del Sindicato Asocopservir, respondiendo ante esta petición con un ‘no, no negociable’; tampoco ha sido capaz de proponer otro contrato de preposición para que Copservir continúe administrando el retail”, destacó el Sindicato Asocopservir.