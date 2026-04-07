Gustavo Petro anunció que reconocida cadena de droguerías pasó a ser propiedad del Estado: tendrá revolcón en su funcionamiento

En medio de una profunda crisis por la que está atravesando el sector salud en el país, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer una información que generará impacto en ese sector.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano dio a conocer que la cadena de droguerías Drogas la Rebaja pasó a ser propiedad del Estado, y dio a conocer las funciones que adoptarán esos puntos en el país.

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“Las farmacias de Drogas la Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, expresó el mandatario colombiano.

Esa medida se conoce en medio de las agudas críticas que se han conocido en contra del manejo del sistema de salud por parte del Gobierno Petro, cuestionamientos que se enfocan en la falta de medicamentos y dificultades en la asignación de citas para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad.

Cabe señalar que el pasado 26 de febrero, en un evento público que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado para que se realice una gran marcha, con el objetivo de que se apruebe la polémica reforma a la salud.

“Mientras tanto, ministro (haciendo referencia al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo), prepare usted una manifestación, ya no de los delegados y delegadas que aquí nos acompañan —y les agradezco mucho—, de los equipos básicos de salud, sino de todas las personas integrantes en toda Colombia, 90.000 en total, y de las comunidades ciudadanas que quieran apoyarlos para lograr, al rodear con la fuerza de la salud este edificio de la Constitución y de las leyes de Colombia, pedirles, solicitarles, exigirles y, como multitud, mandar que se apruebe definitivamente la ley de la reforma a la salud en Colombia”, dijo Petro.

Además, en esa ocasión afirmó: “La manifestación más grande de la historia de Colombia, ministro de Salud, por la vida y la salud de cada persona integrante de los equipos básicos de salud, en toda Colombia, se convierta en la gran organizadora de la gran marcha nacional hacia Bogotá, hacia el Congreso de Colombia, hacia el Estado de Colombia, para que por fin lo que ordena la Constitución se cumpla, que la salud sea un derecho”.

El panorama de salud en el país es crítico. Este martes 7 de abril, la Defensora del Pueblo alertó que cerca del 90 % de los pacientes ha recibido tarde los medicamentos.

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Iris Marín, defensora del pueblo, afirmó: “Es urgente adoptar medidas que superen la crisis en la prestación de servicios y aseguren el acceso oportuno y efectivo a la salud, incluyendo responsabilidades claras para los actores privados en la garantía de este derecho”.