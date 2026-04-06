Gustavo Petro destapó por qué el Gobierno de Donald Trump lo castigó con la lista Clinton: “Me opongo”

En un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, este lunes 6 de abril, mencionó nuevamente el fuerte castigo que impartió en su contra el Gobierno de Estados Unidos, de su homólogo Donald Trump.

En la publicación, el jefe de Estado, destapó la razón del por qué fue incluido en la lista Clinton, sanción que también se trasladó a la primera dama Verónica Alcocer, a uno de sus hijos, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

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Sin embargo, la argumentación que dio Petro llamó la atención: “El neoliberalismo lleva a la extinción a la humanidad y la vida entera en el planeta, es falso el teorema de Walras sobre el bienestar social, que en Colombia se implementa desde los tiempos de Julio Cesar Turbay Ayala; es falso ese teorema porque la realidad de la crisis climática y el virus del covid, determinado por la crisis climática al cambiar las rutas tradicionales de alimentación de los murciélagos, demostró que el libre mercado sin regulación no lleva a la maximización del bienestar del individuo y la sociedad, sino a su extinción”.

“La crisis climática y el colapso próximo, si no se descarboniza la economía mundial, es decir, si no dejamos de consumir hidrocarburos, y el gran capital no deja de usarlo como su fuente de energía para maximizar las ganancias y expandir la reproducción ampliada del capital, que hoy por hoy, usa cada vez más, el petróleo, carbón y el gas como fuente energética”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello indicó: “Algunos hablan de gas, pero cada molécula de CO2 arrojada a la atmósfera acumula desde 200 hasta 3.000 años la energía solar y, por tanto, el efecto invernadero de calentamiento de la atmósfera, así se desata el armagedón final. Nos asan mientras acumulan ganancias, unos pocos mega millonarios del planeta, todos militantes de la extrema derecha”.

“Por eso estoy en la lista Ofac, porque me opongo a que acaben la vida y hago política la ciencia. No hay progresista verdadero si no se tiene en cuenta la ciencia. En economía también hay ciencia, la indicación de Keynes que un aumento de la demanda agregada no trae una elevación de precios si hay capacidad productiva instalada sin ser utilizada es ciencia”.

A renglón seguido aseguró en su cuenta personal de X: “El precepto científico de Keynes, desconocido desde el inicio de la mal llamada independencia del Banco de la República, y por eso la Corte Constitucional antes y la misma Constitución llamaron a la regulación del mercado libre por el Estado”.

“La Constitución no propone un mercado libre, sino una competencia regulada por el Estado y un mercado social de derecho articulado a un Estado social de derecho. Esto lo desobedece el Banco de la República, pues obedece a banqueros privados, tenedores de la deuda pública de Colombia y políticos y economistas de extrema derecha”, insistió el jefe de Estado.

También recalcó: “Por eso, después de 34 años de nueva Constitución, lo que tenemos es uno de los países más desiguales socialmente y uno de los más pobres de la tierra a pesar de tener un territorio con mucha riqueza, es una oligarquía vampiro lo que tenemos”.

“La mayoría de la junta directiva al obedecer a banqueros, tenedores de la deuda pública, y corruptos rentistas de gran dimensión, entre ellos grandes propietarios de tierra— de dónde sale el uribismo y su hijo, el duquismo— nos quiere regresar, desesperada, a la economía de la muerte del señor Duque y su gabinete, por eso apuestan a— desconociendo la ciencia de Keynes— paralizar la economía nacional para ver si ganan las elecciones que hasta hoy van perdiendo”, subrayó.

Y concluyó en la publicación: “Yo no he hecho sino aplicar lo qué sé de la ciencia económica y no las alucinadas ideologías. Dije en campaña que este no era el momento del socialismo para Colombia porque Colombia debe, antes que nada, desarrollar el capitalismo, que lo tiene raquítico por el poder de los señores violentos de la renta en el poder. Tenemos un capitalismo raquítico por la alianza de grandes y poderosos señores de la renta entre ellos, los rentistas del crédito, los rentistas del Estado, a través de dar crédito al Estado y obtener sus contratos más jugosos con corrupción; los señores dueños de la cocaína prohibida que guardan sus dineros en la banca internacional, los señores dueños de la salud privatizada y los señores dueños de la tierra fértil que dejan sin producir”.

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“La renta, según David Ricardo, padre científico de la economía política, dijo que era un sistema de distribución del excedente económico que se lo apropiaba, sin producir, y solo por tener títulos de propiedad, y dijo que esas rentas estancarían al capitalismo al no dejarles recursos para reinvertir en la producción”, puntualizó Petro.