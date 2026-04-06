“Siempre la misma pendejada”: Petro respondió fuerte crítica contra su Gobierno; este fue el mensaje que incomodó al presidente

A través de las redes sociales, especialmente en la plataforma de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha recibido críticas en contra de políticas públicas de su Gobierno.

Si embargo, un mensaje en particular molestó al mandatario colombiano, cuestionamiento que decidió responder, por la misma vía, su cuenta persona de X: “Siempre la misma pendejada, haga señor Daniel los cuadros bien, hombre, tenemos el mayor número de empleados en manufacturas del siglo, a pesar de la última caída, que se debe a la caída en alimentos y a la tasa de interés del Banco de la República que acaba de sepultar la construcción de viviendas nuevas y al alto precio momentáneo del petróleo que vuelve a revivir la ‘enfermedad holandesa’”.

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“Si usted pone la línea de manufacturas de confecciones le da diferente y le sale aún mejor si pone la línea de vehículos eléctricos hechos en Colombia, la línea es exponencial”, recalcó el mandatario colombiano.

Además, expresó: “Debemos ayudar mucho más a la agroindustria campesina y dejar de regalar máquinas a diesel. Apenas baje el precio del petróleo se reinicia el proceso de industrialización y apenas el pueblo decida con su voto cambiar la mayoría duquista, se dispara la economía colombiana, su agricultura y su industria”.

“La curva de inversión está mal hecha, usted cogió la cuenta de formación bruta de capital fijo y eso no indica la inversión porque suma la construcción de vivienda nueva que no es inversión sino más bien de bien de consumo”, anotó el jefe de Estado.

También manifestó: “La curva de inversión suma: compra de maquinaria y equipo, compra de insumos y compra de tiempo de la fuerza de trabajo, verá que se dispara hasta antes de la decisión aberrante del Banco de la República”.

Este fue el mensaje que incómodo Petro: “Desindustrialización la de este Gobierno. ¿Cuáles bases sólidas?”.

Cabe reseñar, que recientemente, el mandatario colombiano tuvo un fuerte roce con el expresidente Iván Duque, en medio de la polémica por la determinación que adoptó Petro de romper relaciones con el Banco de la República, luego de que el banco emisor subió las tasa de interés en 100 puntos básicos.

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“Usted, señor Duque, no es el presidente, quiere serlo de nuevo, a través de sus funcionarios hoy candidatos, pero eso el pueblo lo decidirá. Recuerde que el ministro de Hacienda que el pueblo quiso que saliera fue su ministro Carrasquilla, porque desató el estallido social, no nos devuelva al pasado”, recalcó Petro.

Y concluyó: “Su gabinete, señor Duque, llevó al pueblo a la mayor pobreza del siglo, hoy son candidatos. Mi gabinete ha llevado al pueblo al mayor bienestar de la historia”.