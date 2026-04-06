“Fue espontáneo”: exdirector nacional de Inteligencia respondió por qué dijo que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, tenía “problemas de la cabeza”

El exdirector nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, le dijo al abogado de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, o el Zar del Contrabando en Colombia, que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, “tiene problemas en la cabeza”.

Así quedó en evidencia en un audio revelado por Noticias Caracol en la noche de este domingo, 5 de abril, en el que se filtró la grabación que Lemus hizo con el abogado Luis Felipe Rodríguez.

Gustavo Petro, Papá Pitufo y Jorge Lemus. Foto: SEMANA

Y es que Rodríguez se ha convertido en una piedra en el zapato para Papá Pitufo. Él fue quien advirtió al presidente Gustavo Petro que el Zar del Contrabando en Colombia había infiltrado su campaña presidencial en 2022 y le había entregado 500 millones de pesos al catalán Xavier Vendrell, una de las personas más cercanas al jefe de Estado y a la primera dama, Verónica Alcocer, en plena contienda política.

SEMANA habló con Jorge Lemus y le preguntó por qué se había referido a Augusto Rodríguez como una persona que tenía problemas en su cabeza.

“Es una güevonada. Fue una vaina espontánea, algo que salió, pero no. Él no tiene ningún problema. Incluso, yo le pedí al periodista de Noticias Caracol que por favor omitiera eso porque no era así”, respondió Lemus.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: MinInterior Colombia

Entonces, ¿qué quiso decir?, contrapreguntó SEMANA.

“Que Augusto estaba en otro juego, pero no, no es que esté mal de la cabeza, ni más faltaba. Se lo digo: él es un gran amigo, un compañero de muchos años, cómo me voy a poner a pendejear con él. Para nada”, explicó.

Augusto Rodríguez y él no han hablado, al menos hasta las primeras horas de la mañana de este lunes, 6 de abril, en medio del escándalo.

Augusto Rodríguez, Carlos Ramón González, Otty Patiño y Jorge Lemus, algunos de los exintegrantes del M-19 en el gobierno de Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Augusto Rodríguez y Jorge Lemus no solo son compañeros de trabajo. Son amigos y se conocen desde hace años con el presidente Gustavo Petro porque los tres hicieron parte de la desaparecida guerrilla del M-19. Además, conforman un grupo fuerte y poderoso de la Casa de Nariño que dice abiertamente que blinda al jefe de Estado.

De ese combo hacía parte el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien terminó en la Dirección Nacional de Inteligencia, pero renunció a su cargo en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que él fue considerado por la Justicia como el cerebro del entramado para comprar congresistas.

Tras su renuncia, Jorge Lemus llegó a la DNI, pero sorpresivamente salió de su cargo hace un mes, aproximadamente. Las razones no se conocieron. Sin embargo, SEMANA le preguntó si obedecían a este escándalo donde él se reunió dos veces con el abogado de Papá Pitufo para ver, jurídicamente, si el contrabandista podría ser extraditado a una cárcel de Colombia.

“No sé, pero yo enteraba de todo lo que estaba ocurriendo al presidente Gustavo Petro. Todo. Siempre. Por ejemplo: cuando decidí verme con el abogado de Papá Pitufo le compartí la información y le dije: ‘Presidente, voy a verme con esta persona’. Incluso, le conté que había hecho misión oficial, trazabilidad para que quedara registro en los documentos de la Unidad Nacional de Inteligencia”, respondió.