“Contemplé ir a España a ver a Papá Pitufo; Gustavo Petro autorizó, pero no se logró”: exdirector nacional de Inteligencia en diálogo con SEMANA

SEMANA: ¿Cómo fueron sus encuentros con el abogado de Papá Pitufo, el Zar del Contrabando en Colombia?

JORGE LEMUS (J. L.): Fueron institucionales. En mi oficina, en la Dirección Nacional de Inteligencia. Ocurrieron en febrero y marzo de 2025. Eso era lo que yo quería. Hay misión sobre eso. Los encuentros con el abogado fueron oficiales, no me puse con pendejadas. Hay que dejar claro que él fue quien nos buscó. Ellos (el abogado y Papá Pitufo) nos buscaron.

SEMANA: ¿Y qué querían?

J. L.: Él quería venirse para Colombia, entregarse, pero como yo le dije al abogado: con la única que puede negociar es con la Fiscalía, con nosotros, no, no somos quien, ni la Presidencia, ni la DNI somos quien para negociar cualquier cosa que se vaya a dar. A nosotros nos interesa que cuente la verdad. Eso dije.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es considerado el Zar del Contrabando. Las pruebas lo señalan de haber infiltrado la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA: ¿Cómo fueron las dos reuniones con el abogado de Papá Pitufo?

J. L.: Por intermedio de una fuente de la DNI. El abogado llamó, pidió cita y, obviamente, lo recibo en mi despacho en Bogotá. No hubo ninguna cita clandestina. Nunca hubo un restaurante u otro lugar. Reitero, fue una reunión institucional.

SEMANA: ¿El Gobierno Petro pretendía que Papá Pitufo hiciera parte de la paz total?

J. L.: El presidente Gustavo Petro dijo: ‘Más vale un hombre que hable a un hombre preso’. Pero esa negociación no dependía de nosotros. Ahí fue el problema con Papá Pitufo. Él no quiso y respondió: ‘No, yo no puedo pagar un día de cárcel en Colombia porque me matan’. Eso nos informó el abogado. Y respondimos que qué pena, nosotros no podíamos hacer nada. Es la Fiscalía.

SEMANA: ¿Y qué respondió Papá Pitufo a través de su emisario?

J. L.: Ahí fue el problema. Respondió que él no pagaba un día de cárcel y yo le dije: pues tienen que entenderse con la Fiscalía, no con nosotros.

SEMANA: ¿Se contempló alguna reunión suya con Papá Pitufo?

J. L.: En principio, sí, incluso el presidente Gustavo Petro me dijo ‘hágale’. Yo contemplé viajar hasta España, pero finalmente no fui. Yo contemplé viajar antes de verme con el abogado y fue cuando él me buscó. O nos buscó porque fue a través de una fuente. Si solo me vi con el abogado y es un problema, no quiero imaginar un encuentro con el delincuente. Jodida la vaina. Menos mal que me vi con el abogado, le di la entrada al despacho como ocurriría con cualquier juez, aunque yo no lo soy.

SEMANA: Usted le manifestó al abogado varias cosas preocupantes, entre ellas, que tiene dudas de la devolución de 500 millones de pesos a Papá Pitufo, que fueron infiltrados a la campaña de Gustavo Petro en 2022 por parte de Xavier Vendrell. ¿Sigue con las dudas?

J. L.: Yo vi un maletín ahí, en un video, con los supuestos 500 millones. No los conté, yo quedo con la duda porque son muchos millones y así no más, no creo que se entreguen. No sé, esa es mi duda. Hablo de lo que vi en la filmación.

SEMANA: Habla de la filmación que ordenó Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, para que quedara la prueba de que Vendrell devolvía los 500 millones, como ordenó Gustavo Petro.

J. L.: Exactamente. Yo vi esas imágenes.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, hace señalamientos contra Xavier Vendrell y Papá Pitufo. También habla de Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA / Archivo particular

SEMANA: ¿Le manifestó esas dudas a Gustavo Petro?

J. L.: Nunca le dije eso, pero fui de los pocos que vi esa grabación en la que se entregó el dinero. Me la mostró Ramón Devesa. No sé hasta qué punto había los 500 millones. La maleta era pequeña, ahí fue la duda, a no ser que fueran billetes de 100.000 pesos, pero ni eso. Son 500 millones, por favor, mucha plata.

SEMANA: ¿Ya habló con Gustavo Petro tras el escándalo de Noticias Caracol?

J. L.: No, no he hablado con él.

SEMANA: ¿Estará molesto?

J. L.: No sé, pero no creo porque él supo, él fue quien exigió que esa plata se tenía que devolver.

Caracol asegura que hubo "dos reuniones a puerta cerrada entre el abogado de 'Papá Pitufo' y Jorge Lemus, quien en ese entonces era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)". Foto: Fotomontaje SEMANA/ UIAF

SEMANA: ¿Por qué grabó al abogado de Papá Pitufo?

J. L.: Evitando lo que ya se viene rumorando: que, supuestamente, hubo plata a la Dirección Nacional de Inteligencia y eso no es cierto. Y dije: prefiero grabar para que no vayan a existir problemas de tergiversación, aunque fue una misión oficial. Incluso, estuvieron otros funcionarios de la DNI, compañeros de trabajo, en la reunión.

Augusto Rodríguez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: Hoy no tiene cargo en el gobierno de Gustavo Petro porque salió de la UNI y la Uiaf, ¿cómo es su relación hoy con el presidente?

J. L.: Bien. No hemos hablado siquiera.

SEMANA: ¿No será que Gustavo Petro sabía de todo este escándalo y, por eso, lo apartó del Gobierno?

J. L.: No sé, pero yo lo enteraba de todo lo que estaba ocurriendo. Todo. Siempre. Por ejemplo: cuando decidí verme con el abogado de Papá Pitufo le compartí la información y le dije: ‘Presidente, voy a verme con esta persona’. Incluso, le conté que había hecho misión oficial, trazabilidad para que quedara registro en los documentos de la Unidad Nacional de Inteligencia.

SEMANA: Dijo en las grabaciones de Noticias Caracol, en las que usted grabó al abogado de Papá Pitufo, que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, “tiene problemas en la cabeza”. ¿Cómo así?

J. L.: Es una güevonada. Fue una vaina espontánea, algo que salió, pero no. Él no tiene ningún problema. Incluso, yo le pedí al periodista de Noticias Caracol que por favor omitiera eso porque no era así.

Caso Papá Pitufo: Fiscalía escucha a director de la UNP sobre presuntos aportes irregulares. Foto: Montaje con fotos: 1 y 2 Juan Carlos Sierra, Semana/ 3 Diego Marín: Policía

SEMANA: Entonces, ¿qué quiso decir?

J. L.: Que Augusto estaba en otro juego, pero no, no es que esté mal de la cabeza, ni más faltaba. Se lo digo: él es un gran amigo, un compañero de muchos años, cómo me voy a poner a pendejear con él. Para nada.

SEMANA: ¿Tiene el audio completo de la reunión con el abogado de Papá Pitufo?

J. L.: Esa es otra de las preguntas que tengo, ¿cómo se filtró ese audio? ¿Tenemos gente en la Dirección Nacional de Inteligencia que está filtrando las cosas? Eso me parece delicado. Los periodistas buscan la información, está bien, pero nosotros debemos evitar que se filtre porque era un tema reservado.