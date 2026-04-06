Cinco frases del abogado de Papá Pitufo que ponen a temblar al Gobierno Petro: “Si se hubiera querido tirar al Gobierno, se lo tira”

Un reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol abrió un nuevo escándalo para la Casa de Nariño. Se trata de la revelación de una serie de reuniones que Jorge Lemus, el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tuvo con el abogado de Diego Marín, mejor conocido como Papá Pitufo.

El hecho es de suma gravedad si se tiene en cuenta que —para ese momento— ya se conocía que el llamado Zar del Contrabando había intentado entregar una enorme suma de dinero a la campaña presidencial. Los hechos eran públicos y habían sido objeto de uno de los famosos consejos de ministros televisados, en los que varios funcionarios se habían despachado en quejas.

Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (1/3)



En medio de uno de los mayores escándalos de este Gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro presidente, a comienzos de 2025 se llevaron a cabo dos reuniones a puerta… pic.twitter.com/aHP2C8HvjA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

En una de esas reuniones, Augusto Rodríguez, uno de los alfiles del presidente Petro, compañero del M-19 y director de la UNP, dijo el pasado mes de febrero de 2025: “A la campaña intentaron penetrar con recursos de ese sector [...], intentaron meter una plata y la logramos frenar”. Rodríguez terminó por fuera de la UNP y publicó un comunicado en el que dejaba claro que pensaba que lo podían matar: “Me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”.

El jefe de la DNI de Petro se reunió dos veces con el abogado de Papá Pitufo y le ofreció beneficios. Escándalo

Noticias Caracol logró documentar las reuniones que Lemus tuvo tras ese episodio con el abogado de Marín. Una de estas sucede justo el 26 de febrero de 2025, quince días después de ese consejo de ministros, que fue el 4 de febrero.

Allí, el abogado de Marín lanza una serie de advertencias muy serias al alto funcionario de Petro que dejan ver lo que podría pasar si Papá Pitufo habla. Estas son cinco frases impactantes:

1. “Si Papá Pitufo se hubiera querido tirar al Gobierno, se lo tira”

En una de las reuniones, el abogado Luis Felipe Ramírez habla de que Diego Marín podría contar sobre todos los emisarios que han ido a buscarlo a Europa. “Qué le digo yo, Diego (Marín), si se hubiera querido tirar a este gobierno, se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: ‘Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexánder López porque me conoce’. Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no, porque hay muchas ahí que no me funcionan”, dice el abogado en el video revelado por Noticias Caracol.

2. “Hay muchas personas que llegan a hablar por él (el presidente)”

El abogado insiste en que hay ciudadanos de nacionalidad española que han sido llamados como intermediarios para buscarlo. “Hay muchas personas que llegan a hablar por él (el presidente). Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón, estoy hablando de Ramón el español”, asegura.

Según la investigación, los cuatro emisarios serían: 1) Ramón Devesa, un catalán que supuestamente le habría exigido a Augusto Rodríguez 500 millones por devolverle un video en el que se probaría la entrega de esa misma suma de dinero. 2) Isaac Beltrán, un exasesor de la Uiaf, quien —recuerda Noticias Caracol— “admitió públicamente en 6AM W haber asistido a una reunión con Pitufo en España en abril de 2024″. 3) El mismo Augusto Rodríguez, y 4) una señora llamada Gloria.

Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (2/3)



Noticias Caracol buscó a todos los involucrados en esta historia. Los primeros en pronunciarse fueron los dos protagonistas principales de estas grabaciones: Jorge Lemus, ex director de la DNI y la UIAF, y Luis Felipe… pic.twitter.com/JvvmIstLp0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

3. “Ahora es que llegar él aquí, si él va a hablar de todo, mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”

La expresión se da en la primera conversación que publica Noticias Caracol. Lemus le dice al abogado que sería bueno que Diego Marín se entregue al Gobierno: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana, y hasta donde quiera”.

“Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”, dice el abogado. Foto: Policía

El entonces director del DNI le dijo al noticiero que había sido el mismo abogado el que había pedido la cita y que el presidente Petro estaba al tanto del asunto. “Yo no le niego la puerta a nadie. Yo hablé con el presidente”, dijo. Y luego agregó que él pensaba hablar con el mismo Papá Pitufo para pedirle que se entregara a las autoridades, pues esa era su tarea original.

4. “Yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”

El abogado le responde en esa cita a Lemus que, en efecto, Diego Marín tendría mucho que contar ante las autoridades. “Ahora es que llegar él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”.

Lemus le dice que “eso es”. Y es ahí donde le dice luego: “Listo, perfecto. No, no, yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”.

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5. “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.

En las conversaciones entre el abogado y Lemus queda claro que Papá Pitufo puede tener información del círculo más cercano del presidente Petro. “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”, dice el abogado.

Augusto Rodríguez pasó de ser ‘protector’ de Petro a desatar una crisis en el Gobierno y estar en la mira por el escándalo de Papá Pitufo

En ese instante, el abogado cuenta por qué decidió asistir a la cita: “Entonces, preciso me llama (Diego Marín) y me dice: ‘Vea, que es una cita, que tal cosa’. Me dijo: ‘Pues hermano, pues vaya’. Yo le dije a este man: ‘Yo voy con una condición’. Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor. Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza’. Y vuelvo y le digo: ‘Aquí estoy por mandato, pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención“, señala el abogado, según Noticias Caracol.