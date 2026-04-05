El jefe de la DNI de Petro se reunió dos veces con el abogado de Papá Pitufo y le ofreció beneficios. Escándalo

Una investigación de Noticias Caracol pone contra las cuerdas de nuevo al gobierno de Gustavo Petro. El medio reveló grabaciones que dan cuenta de cómo en medio del escándalo por la supuesta financiación del zar del contrabando, Diego Marín alias Papá Pitufo, a la campaña presidencial, al menos cuatro emisarios del gobierno buscaron a su abogado para eventualmente evitar que contara todo a las autoridades.

“En medio de uno de los mayores escándalos de este Gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro presidente, a comienzos de 2025 se llevaron a cabo dos reuniones a puerta cerrada entre Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’ y Jorge Lemus, quien en ese entonces era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)”, narró el noticiero.

El medio mostró las conversaciones en las que queda en evidencia cómo en esos encuentros se “escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo de beneficios judiciales como si fuera una autoridad judicial y las advertencias que hizo el abogado, en nombre de su cliente, frente a las consecuencias que traería para el Gobierno y el círculo del presidente Petro si el llamado ‘zar del contrabando’ cuenta todo lo que sabe", agregó.

Una conversación fue grabada el 26 de febrero de 2025 y dura 1 hora y 50 minutos. Allí textualmente, Lemus le ofrece al abogado que su cliente se entregue en Colombia así: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana, y hasta donde quiera”, le dice él. Y el abogado le responde: “Ahora es que llegar él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”. Luego, el abogado le reitera: “Yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”.

Noticias Caracol explica que esta cita tuvo lugar poco tiempo después de que el tema de Papá Pitufo tomara relevancia nacional, cuando en uno de los consejos de ministros televisados, el entonces jefe de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró: “A la campaña intentaron penetrar con recursos de ese sector (...) intentaron meter una plata y la logramos frenar (...)”. Lemus habla con el abogado sobre el impacto y la molestia que esas declaraciones causaron en Papá Pitufo. El alto funcionario le echa el agua sucia a Rodríguez y le dice: “ Hermano, yo creo que él tiene problemas en la cabeza, te lo digo yo así claramente”.

Augusto Rodríguez. Foto: Cortesía Ministerio del Interior

La investigación también revela otro capítulo y es cómo Papa Pitufo envió el mensaje de que podría contar cómo a Europa, donde ha vivido en los últimos años, han llegado cuatro emisarios del gobierno. El primero es Ramón Devesa, un catalán que supuestamente le habría exigido a Augusto Rodríguez 500 millones por devolverle un video en donde se probaría la entrega de esa misma suma de dinero.

El segundo fue Isaac Beltrán, un exasesor de la Uiaf, quien recuerda Noticias Caracol “admitió públicamente en 6AM W haber asistido a una reunión con ‘Pitufo’ en España en abril de 2024″. El tercero sería el mismo Augusto Rodríguez y el cuarto una señora llamada Gloria.

Noticias Caracol buscó a quienes salen mencionados en este nuevo escándalo. Jorge Lemus aseguró que fue él quien ordenó grabar la reunión con el abogado de Papá Pitufo “para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata como funcionario público”.

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Lemus aseguró que dichas reuniones contaron con el aval del presidente Petro y detalló que había sido el abogado quien le había pedido la cita. “Yo no le niego la puerta a nadie. Yo hablé con el presidente”, dijo. Agregó que él pensaba hablar con el mismo Papá Pitufo para pedirle que se entregara.

El abogado de Papá Pitufo, Luis Felipe Ramírez, le contestó al noticiero con un mensaje de texto en el que niega que él haya pedido esa cita. El penalista aseguró que sabía que las reuniones “fueron convocadas por un delegado del gobierno con el aval directo del presidente Petro”. Agregó que la cita tuvo lugar en el DNI y que al ingresar le quitaron todos los dispositivos electrónicos.

Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (2/3)



Noticias Caracol buscó a todos los involucrados en esta historia. Los primeros en pronunciarse fueron los dos protagonistas principales de estas grabaciones: Jorge Lemus, ex director de la DNI y la UIAF, y Luis Felipe… pic.twitter.com/JvvmIstLp0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

Lemus, además, dio una explicación adicional y es que había sido él quien había logrado “trancar” que a la campaña presidencial entraran 10.000 millones de pesos. “Eso si lo paramos. No entran eso porque nosotros ni el presidente estuvimos de acuerdo con eso”, detalló. Aseguró que el primer mandatario les pidió que no recibieran esa plata. “No y no”, aseguró.

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Pero no es claro si no entró algo de esa plata a la campaña. Lemus respondió a la pregunta de si era cierto que el catalán Xavier Vendrell recibió 500 millones de pesos, que el presidente le habría pedido luego devolver. “El tipo no sé hasta donde devolvió toda la plata”, aseguró.

"El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo. Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto". Foto: PRESIDENCIA

La presidencia de la República envío el siguiente mensaje al noticiero. “El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro por medio de la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la presidencia, se permite dar los siguientes comentarios: Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito. Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades.

Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (3/3)



Noticias Caracol consultó al presidente de la República, Gustavo Petro, quien aseguró que agentes de inteligencia le pidieron dinero a 'Papá pitufo'. También afirmó que cree que existió un pacto entre la Fiscalía y… pic.twitter.com/xkf0prZq1d — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso, de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el estado, le demostró para el señor Presidente, que, la fiscalía solo quería perseguir al gobierno, cuando el presidente Petro perseguí a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro. El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo. Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto”.