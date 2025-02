Augusto Rodríguez cuenta detalles inéditos de sus citas con Papá Pitufo, habla de Petro, y se refiere a un soborno por 100.000 euros que se negó a pagar

SEMANA: Usted declaró en la Fiscalía sobre el escándalo de Papá Pitufo. ¿Qué dijo?

AUGUSTO RODRÍGUEZ: Me indagaron por los 500 millones de pesos que el señor Diego Marín (Papá Pitufo) intentó introducir en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Yo aclaré que el señor Xavier Vendrell recibió del señor Papá Pitufo ese dinero pretendiendo que llegara a la campaña.

SEMANA: ¿Cuántas veces se reunió Petro con Papá Pitufo?

A.R.: Una vez que yo sepa. Lo digo con base en la declaración que me entregó Vendrell el día en que lo recriminé por haber recibido ese dinero y le transmití la orientación del entonces senador y candidato Petro para que devolviera la plata.

SEMANA: ¿Qué le contó Vendrell sobre el encuentro entre Petro y Papá Pitufo?

A.R.: Que ese encuentro fue en enero de 2022 y que allí se había hablado de algo relacionado con el contrabando. Y reconoció que él había recibido esa plata (500 millones de pesos) por parte de Papá Pitufo y que Petro no se había enterado. En esa reunión, cuando el entonces senador abandonó el sitio donde estaban, se pactó el compromiso de recibir los recursos. Eso fue lo que me dijo Vendrell y corresponde con la versión que me entregó días antes el señor Diego Marín, con quien también me reuní. Lo que pasa es que hubo una primera reunión, en un evento en Madrid (España), al que llegó Diego Marín; él aparentemente se coló. Allí había muchos colombianos, más de 200. Estaban Armando Benedetti, Vendrell (quien me lo contó) y el senador Petro. Vendrell me dijo que allí, en este evento público, había visto por primera vez a Papá Pitufo. Le pregunté a Vendrell si Petro y Marín se habían hablado y me respondió que de ninguna manera. Ni siquiera se saludaron. Luego ocurrió el encuentro. Se lo presentaron a Petro como un comerciante de San Andresito, hablaron sobre el contrabando, una propuesta sobre cómo darle una nueva orientación al comercio de San Andresito.

SEMANA: ¿Qué fue primero: esa reunión de Petro y Papá Pitufo, o la entrega de los 500 millones de pesos a Vendrell?

A.R.: Hubo un evento en España en el que apareció Papá Pitufo en medio de varias personas que estaban allí. Semanas más tarde, a finales de enero de 2022, en Bogotá hubo una reunión que le organizaron a Petro. A él, indudablemente, lo engañaron porque le llevaron a un encuentro con una persona que tenía claras intenciones: ingresar dineros a la campaña. Petro llegó a la reunión para hablar, supuestamente, de qué hacer con los San Andresitos y los comerciantes, hizo unos planteamientos y se retiró del sitio. Allá quedaron Vendrell, Diego Marín, Néstor Daniel García y allí, aparentemente, se forjó la entrega de esos 500 millones de pesos para unas semanas después. Luego, se dio la entrega de la plata en la casa de Marín en Guaymaral.

Augusto Rodríguez, asegura que le dijo a Vendrell que debía devolver los 500 millones de pesos. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: Usted alertó a Petro del ingreso de 500 millones a la campaña por parte de Papá Pitufo. ¿Fue testigo de que la plata se haya devuelto, como se ha dicho?

A.R.: No fui testigo. Le dije a Vendrell que debía devolver los 500 millones de pesos y grabar un video con cámara escondida cuando entregara la plata para prevenir y neutralizar cualquier posible chantaje en el futuro.

SEMANA: ¿Cómo confirmó que Vendrell le devolvió esos 500 millones de pesos a Papá Pitufo?

A.R.: Para eso era el video con cámara escondida que mostraba cómo Vendrell llegaba a la casa de Papá Pitufo y entregaba la caja o el paquete con el dinero y salía de la vivienda con las manos vacías. Se buscaba que alguien, desde un vehículo, también grabara la salida, pero no ocurrió así.

SEMANA: ¿Por qué? ¿Usted vio ese video?

A.R.: No. Yo no lo vi nunca. Ahí ocurrió una circunstancia nueva. En mayo de 2022, cuando Vendrell me dijo que ya habían sido devueltos los 500 millones de pesos, lo busqué y le pregunté dónde estaba el video. Él me respondió que no lo tenía porque con el video se había quedado Ramón Devesa (un controvertido hacker español). Yo le dije: “Cómo así, ese señor no debería estar ahí”.

SEMANA: Entonces, ¿no es confirmado que Vendrell haya devuelto los 500 millones de pesos a Papá Pitufo?

A.R.: Yo no vi el video, pero varias personas sí. Busqué a Ramón Devesa y le pedí que entregara el video, y dijo que eso valía una plata. Me indigné y lo mandé a freír espárragos. Lo dejé. No le volví a hablar.

SEMANA: ¿Quiénes vieron el video?

A.R.: El hoy director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus. No era funcionario en esa época, pero me colaboró a mantener la vigilancia y observación de estas personas que, a toda costa, estaban intentando penetrar y acercarse al círculo de la precampaña presidencial desde 2021. Lemus lo vio, me dijo que lo había observado. Seguro había una intención de Ramón Devesa de enviarme un mensaje para que me animara a conseguir la plata.

Augusto Rodríguez. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Cuánto le cobró ese hacker por entregarle el video?

A.R.: Me enteré, posteriormente, de que había hecho una solicitud de 100.000 euros. No me lo dijo directamente, lo propuso a través de una tercera persona. Ramón Devesa es español, se hacía llamar Sebastián y estuvo en la campaña, donde colaboró en temas y propuestas de seguridad.

SEMANA: Pero dicen que Ramón Devesa es un hacker que ha estado envuelto en varios líos.

A.R.: Dicen eso, no lo conocí mucho. Él dictó unas charlas con otra persona al equipo de seguridad, hizo algunos entrenamientos, charlas, dispositivos, sobre cómo se hace para garantizar un desplazamiento y la seguridad del personaje. Una vez terminó eso, lo aislamos en la campaña porque nos parecía un tipo interesado en cosas y tenía otros intereses. Al comienzo vi a Vendrell, Manuel Grau y Eva Ferrer, los tres catalanes, por un lado. Y Ramón Devesa andaba en otro grupo más pequeño.

SEMANA: ¿Es cierto que Vendrell no tenía los 500 millones de pesos cuando usted le pidió que se los devolviera a Papá Pitufo?

A.R.: Eso me lo dijo en la reunión que tuve para el mismo propósito. Ese día me expresó: “Yo no tengo la plata, ese dinero no está completo”. Me contó que el señor y abogado Néstor Daniel García había sacado 50 millones. Que le tocaba viajar a España a buscar los recursos para completarla.

SEMANA: ¿Qué papel desempeñó Néstor Daniel García en todo este escándalo?

A.R.: Con él no me reuní para esta tarea que me confió el presidente de hacer devolver la plata. Pero en medio de la tribulación que tenía Vendrell, quien se veía preocupado, asustado porque lo recriminé, él me dijo que Néstor Daniel lo había estado acompañando y se había tomado la plata.

Augusto Rodríguez cuenta sobre las reuniones que tuvo con Papá Pitufo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Qué chats tiene usted con Vendrell?

A.R.: Son chats donde él dice: “Bueno, voy a viajar, ya me voy (a España)”. Me pregunta si yo me volví a reunir con Diego Marín. No le contesto mucho. Me dice que se va a conseguir la plata que le falta para completar los 500 millones de pesos. Quién sabe cuánto de ese dinero se habría gastado.

SEMANA: ¿Cuántas reuniones tuvo usted con Papá Pitufo?

A.R.: Una fue en un sitio de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en febrero de 2022. En esa primera reunión, Diego Marín reconoció que sí había ocurrido un encuentro con el senador Petro y que había estado Vendrell. Y que después de la conversación sobre qué hacer con el contrabando y cómo acabarlo, Petro se retiró del encuentro y Papá Pitufo se quedó con Vendrell. Yo propicié esa reunión, yo lo hice llamar (a Pitufo), él ya se había comunicado con nosotros, él buscó una reunión conmigo y no me quise reunir con él. Pero yo le dije a Jorge Lemus, hoy director de la DNI, que se reuniera con él porque la orientación que nos había dado Petro era mantenerlo bajo observación y enterarnos qué hacía. Allí fue donde conocimos las tareas que realizaban con unos comedores comunitarios. Intentaron que la esposa del candidato, Verónica Alcocer, se pusiera al frente de ese proceso social para entregar almuerzos, se llamaba Comedores del Valle Invencible. César Valencia, mano derecha de Papá Pitufo, incluso, me mostró un video en el que se veía entregando almuerzos en ocho municipios del Valle. Eso estaba patrocinado por la Arquidiócesis y la Gobernación del Valle. Papá Pitufo manejaba eso o era el benefactor principal y él ofrecía eso como parte de la campaña para que se utilizara en materia social de la futura primera dama. Durante un tiempo les dimos largas, no tomábamos una decisión sobre si les iban a aceptar alguna donación en la campaña, les decíamos que tocaba esperar porque no estaba organizada la gerencia. Y en esa circunstancia nos enteramos de que habían metido, por otro lado, los 500 millones de pesos.

SEMANA: Y la segunda reunión con Papá Pitufo, ¿cómo fue?

A.R.: Cuando le dije al hoy presidente que estaba corroborada la entrega de los 500 millones de pesos a Vendrell, él me dijo que había que devolver ese dinero y que se tomaran las medidas para que quedara registrado. Luego hablé con Vendrell y le dije que tenía que devolver el dinero. Posteriormente, hice llamar a Papá Pitufo en una reunión, en el mismo sitio. Allí le anuncié: “Bueno, el senador-candidato tomó una decisión un poco molesta, ese dinero no ha llegado a la campaña ni va a llegar porque no es la forma de realizar la financiación, se le agradece mucho”. Papá Pitufo aceptó, se puso un poco molesto, se le bajó la moral y algo triste solicitó un premio de consolación.

SEMANA: ¿Cómo así?

A.R.: Papá Pitufo me dijo, señalando a César Valencia, quien estaba en esa reunión: “Por lo menos, me gustaría que le dieran trabajo a este muchacho”. Yo le respondí que no estábamos en la presidencia aún.

SEMANA: ¿Qué tan cercano es César Valencia a Papá Pitufo?

A.R.: Fue quien ofreció los comedores comunitarios, fue quien se acercó primero. Yo sí me había reunido con él porque me lo habían traído. Me reuní con él en un café del Parkway, en Bogotá. Me lo presentó Jorge Lemus. Quería acercarse a mí porque soy muy cercano a Petro.

SEMANA: ¿Cuándo dice que a Petro lo engañaron, a quiénes se refiere?

A.R.: Mínimo, por lo menos, me refiero a Vendrell, el que cuadró la reunión entre Papá Pitufo y Petro. Engañaron al presidente, le dijeron que eran comerciantes y no le explicaron de quiénes se trataba. Y no sé si esa reunión la cuadraron desde España.

SEMANA: ¿Vendrell sabía que Papá Pitufo era el zar del contrabando en el país?

A.R.: Yo creo que sí. Eso lo tiene que contestar Vendrell.

SEMANA: ¿Le preocupa que Vendrell siga siendo cercano a Petro? El presidente lo defendió...

A.R.: Aquí tiene que haber alguna verdad, esa verdad tiene que generar unos senderos por donde transitar. Para mí, Vendrell no le dijo la verdad al presidente, no le contó que lo había puesto a hablar con Diego Marín. Ahí hay una situación que en el bajo mundo llaman gancho ciego.

Augusto Rodríguez dice que él cree que Xavier Vendrell sabía que Papá Pitufo era el zar del contrabando. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Pasa esto en campaña y Vendrell sigue siendo amigo de Verónica Alcocer. ¿Cómo entender esto?

A.R.: No lo sé. No tuve mayores acercamientos posteriores con él. Una vez finalizada la campaña, él estuvo relacionado con la vigilancia del proceso electoral y la contabilización de los votos. Hice alguna tarea de verificación de eso y tuve que pedirle en algún momento unos datos sobre unas votaciones.

SEMANA: Incluso, Petro confesó que Papá Pitufo intentó infiltrar y darle dinero a la primera dama.

A.R.: Sí, con los comedores comunitarios. Cuando César Valencia me habló de esos comedores, me dijo que ya le había enviado la propuesta a Verónica Alcocer, pero ella no les había respondido.

SEMANA: ¿Qué relación tiene Armando Benedetti con Papá Pitufo?

A.R.: Lo único que hablo es de una circunstancia que se presentó en Madrid. No lo dije en el consejo de ministros, pero en los primeros acercamientos de Diego Marín con Petro estaba presente el señor Armando Benedetti. Me lo contó Vendrell, porque yo no fui a España.

SEMANA: ¿Vendrell le contó algo más sobre Benedetti y Papá Pitufo?

A.R.: No.

SEMANA: Tiene a dos opositores cercanos a Petro: Benedetti y Vendrell. ¿Le preocupa?

A.R.: Lo único que tengo claro es que tengo una relación con el señor presidente, me entiendo directamente con él.

SEMANA: ¿Volvió a hablar con Petro?

A.R.: Sí, hubo ese punto de la reunión del consejo de ministros, le hice conocer mi posición, él sabe que he sido sincero toda la vida con él. He recibido regaños fuertes de su parte, pero hemos sido sinceros y nos hemos dicho siempre la verdad.

SEMANA: Camilo Gómez, cercano a Papá Pitufo, lo menciona a usted en varios audios que tiene en su poder la Fiscalía y que reveló SEMANA…

A.R.: Él es ficha de Pitufo. Camilo Gómez fue funcionario de la Alcaldía durante el periodo de Petro, fue director del Ipes, era la mano derecha de Pitufo, encargado de crear entrampamientos e infundios por parte de él. Y lo hizo. A mí, por ejemplo, me puso un entrampamiento, dijo que yo formaba parte de la organización de Pitufo; que yo, supuestamente, había montado un plan pistola para una gente, que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, era parte de la organización. Ese proceso nunca avanzó y nunca dio resultados.

SEMANA: En un comunicado, usted dio a entender que teme por su vida y dijo que no contemplaba el suicidio. ¿Le preocupa que lo maten?