¿Por qué el polémico catalán Xavier Vendrell sigue entrando a la Casa de Nariño pese al escándalo de los dineros de Papá Pitufo?

La crisis del Gobierno Petro parece no tocar fondo y cada día se conocen nuevos elementos que agudizan los problemas del Ejecutivo. Ahora se suma otro ingrediente que estremeció al país.

“Solo he visto a Marín una vez, tiempo después. La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del San Andresito. Le expliqué, sin saber quién era, que mi política consistía en transformar los San Andresitos de espacios de contrabando, en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí”, dijo el mandatario colombiano en su cuenta personal de X, antes Twitter.