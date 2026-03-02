Política

Xavier Vendrell aseguró que Gustavo Petro “ha estado muy solo”; cree que en un futuro el presidente le apostará a Roy Barreras

El asesor catalán aseguró que no considera que Iván Cepeda vaya a ganar las elecciones.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 8:23 p. m.
Xavier Vendrell se refirió a la candidatura de Iván Cepeda, su apoyo a Roy Barreras y al presidente Gustavo Petro.
Xavier Vendrell ha sido uno de los principales asesores del presidente Gustavo Petro; sin embargo, por ahora tendrían caminos distintos en materia electoral. El estratega catalán está trabajando para la campaña de Roy Barreras, mientras que el mandatario ha invitado a sus bases a no votar la consulta del Frente por la Vida, en la que participa su exembajador en Reino Unido.

En una entrevista con El Colombiano, Vendrell se refirió a la situación actual del presidente Petro y dijo que “estaría muy solo”. “La tripulación no ha remado hacia el mismo lado. Para mí, él (Petro) ha estado muy solo; la prueba de ese desastre es la cantidad de ministros que ha tenido que cambiar. Gente que él esperaba que estuviese con él en este proceso para transformar el país; lo que han buscado es transformar su bolsillo, y eso para el presidente es muy duro”, aseguró Vendrell.

El catalán también se refirió a la disputa que se daría entre Iván Cepeda y Roy Barreras en la primera vuelta del 31 de mayo si el exembajador resulta ganador de la consulta del Frente por la Vida, y hasta sugirió que Petro terminaría respaldándolo.

Xavier Vendrell habló de las candidaturas de Cepeda y Barreras.

“Si Roy gana las elecciones, lo primero que hace es sentarse a hablar con los distintos dirigentes políticos, sociales, económicos a decir ‘vamos a tirar juntos’. Él difícilmente se siente con gente de la extrema derecha, pero tiene esa apertura (…). Yo creo que él (Petro), tarde o temprano, va a apostar por Roy”, afirmó Vendrell.

El asesor catalán considera que Cepeda no tendría posibilidades de ganar, según dijo en el programa Los informantes. “El discurso, el planteamiento que está haciendo Cepeda y la imagen que proyecta hacen que sea muy difícil que un votante de centro se vaya para ese lado. Además, no tiene el liderazgo de Petro”, afirmó.

Vendrell considera que al senador del Pacto Histórico le falta carisma y por eso cree que Barreras sería un mejor candidato para aglutinar a ese sector.

El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.
Vendrell dijo que Petro "ha estado muy solo".

El asesor también habló de las recomendaciones que le habría hecho a Petro desde el comienzo de su mandato y que no fueron tenidas en cuenta, como, por ejemplo, que no llegara a querer cambiarlo todo, pues es un pensamiento recurrente en la izquierda que es imposible de cumplir.

Además, le habría recomendado no pelear con “poderosos” y con los medios de comunicación. “Vemos que los poderosos son nuestros enemigos, pero hay poderosos que están dispuestos a aliarse con la finalidad de ganar más plata, pero que un señor rico gane más de plata a cambio de que yo pueda generar diez mil puestos de trabajo, pues que gane un poco más de plata”, aseguró el asesor catalán.

