Iván Cepeda reveló cuál será la primera medida que firmará si llega a la Presidencia: “Rebajar mi salario”

Se sigue agitando el escenario electoral en el país, ya que el próximo 8 de marzo se celebrará el primer gran reto democrático del año, con las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales.

En medio de las actividades de los candidatos, se conoció una declaración del senador del Pacto Histórico que busca ganar la Presidencia, Iván Cepeda, quien dio a conocer la primera medida que firmará si llega a la Casa de Nariño.

“La primera medida del gobierno que firmaré aquí en esta plaza, cuando sea elegido presidente, será rebajar mi salario y el de todos los funcionarios del alto gobierno”, expresó Cepeda en un evento que se llevó a cabo este viernes, 27 de febrero, en la Plaza de Bolívar.

Además, indicó el candidato presidencial, quien estuvo en el cierre de campaña del Pacto Histórico: “No se puede exigir sacrificios a la nación mientras se preservan privilegios. No se puede pedir al pueblo que se apriete el cinturón cuando el gobierno no lo está haciendo. Quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo”.

Sobre las aspiraciones de Iván Cepeda, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una determinación de excluirlo de la consulta del Frente por la Vida, en la que hacen parte el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Frente a ese panorama, Cepeda decidió ir directamente a la primera vuelta presidencial, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

“En la medida en que el Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza política en el país, también crecen todos los esfuerzos, las campañas, las maniobras para intentar debilitar, destruir nuestro proyecto y evitar que yo llegue al momento de la decisión electoral, y también lo hagan las candidatas y candidatos de la Cámara o a la Cámara de Representantes por el Pacto”, expresó Iván Cepeda en esa ocasión.

Por último, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que no votará por ninguna consulta del 8 de marzo, señalando que su participación será en el tarjetón del Congreso.