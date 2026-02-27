Política

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE. UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

El presidente colombiano estuvo en Estados Unidos el 3 de febrero.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 6:10 p. m.
El presidente Gustavo Petro alista maletas para un nuevo viaje internacional.
El presidente Gustavo Petro alista maletas para un nuevo viaje internacional. Foto: Presidencia

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que tendrá un nuevo viaje internacional. Lo particular es que será un día antes de las elecciones del 8 de marzo, en las que se define el nuevo Congreso y las consultas presidenciales.

Según el mandatario viajará a Chicago para estar presente en el funeral del reverendo Jessie Jackson. Petro estuvo el pasado 3 de febrero en Washington, donde llevó a cabo una reunión de alto nivel en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

“Estos son los amigos de Colombia de ambos partidos en el Congreso de los EE. UU. Logramos reconstruir ayudas a las comunidades que son minorías étnicas en el país. Felicitaciones al embajador Daniel García Peña”, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.

Y avanzó al dar a conocer más detalles de la nueva visita que adelantará en Estados Unidos: “Luis Gilberto Murillo me presentó hace más de una década al congresista Gregory Meeks y desde entonces es mi amigo y compañero en varias luchas comunes”.

Política

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

Mejor Colombia

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

Política

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Política

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

Política

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Política

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

Política

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

Confidenciales

Presidente Petro criticó al Banco de la República, tras conocerse la cifra de desempleo en enero de 2026

Política

“Me tildarán de traidor”: José Félix Lafaurie reconoció tensiones en el uribismo y habló de la acusación de la viuda de Uribe Turbay contra Cabal

Nación

El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa por no rectificar declaraciones contra el fiscal Mario Burgos. ¿De cuánto es?

Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos. Que se eleve su luz al universo y su energía nos acompañe”, recalcó el presidente Gustavo Petro.

En el cara a cara que sostuvo el mandatario con su homólogo de Estados Unidos se encaminó una nueva hoja de ruta en las relaciones diplomáticas entre Colombia y ese país.

De acuerdo con lo que manifestó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, la reunión de Petro con Trump fue positiva, y dejó a un lado las tensiones que estaban escalando entre ambos funcionarios.

El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa por no rectificar declaraciones contra el fiscal Mario Burgos. ¿De cuánto es?

Finalmente, Gustavo Petro ha recibido fuertes golpes por parte de la administración de Donald Trump, ya que Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas y, por último, el jefe de Estado fue incluido por el Departamento del Tesoro en la lista Clinton.

Más de Política

Benildo Estupiñán quien busca ganarle la curul afro a Miguel Polo Polo.

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

La Procuraduría busca que los colombianos vivan unas elecciones en paz y con transparencia.

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Paloma Valencia, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

La Registraduría sigue avanzando en medidas para blindar de garantías las elecciones del 8 de marzo.

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Gustavo Petro y el nuevo documento que envió Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral.

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

Este es el momento en que uno de los ministros no firma la planilla de la Asamblea Nacional Constituyente

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

En la sesión se discutieron denuncias sobre presuntas irregularidades en fondos mixtos y el manejo de recursos de regalías.

Duvalier Sánchez tendrá que eliminar polémico video que publicó sobre Dilian Francisca Toro

El esquema también incorpora mecanismos de protección como firmas digitales, registros de auditoría y entornos de ejecución restringidos.

Elecciones 2026: ¿cómo se audita y protege el código fuente del software electoral?

Noticias Destacadas