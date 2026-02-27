Gustavo Petro viajará nuevamente a EE. UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que tendrá un nuevo viaje internacional. Lo particular es que será un día antes de las elecciones del 8 de marzo, en las que se define el nuevo Congreso y las consultas presidenciales.

Según el mandatario viajará a Chicago para estar presente en el funeral del reverendo Jessie Jackson. Petro estuvo el pasado 3 de febrero en Washington, donde llevó a cabo una reunión de alto nivel en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

“Estos son los amigos de Colombia de ambos partidos en el Congreso de los EE. UU. Logramos reconstruir ayudas a las comunidades que son minorías étnicas en el país. Felicitaciones al embajador Daniel García Peña”, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.

Y avanzó al dar a conocer más detalles de la nueva visita que adelantará en Estados Unidos: “Luis Gilberto Murillo me presentó hace más de una década al congresista Gregory Meeks y desde entonces es mi amigo y compañero en varias luchas comunes”.

“Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos. Que se eleve su luz al universo y su energía nos acompañe”, recalcó el presidente Gustavo Petro.

En el cara a cara que sostuvo el mandatario con su homólogo de Estados Unidos se encaminó una nueva hoja de ruta en las relaciones diplomáticas entre Colombia y ese país.

De acuerdo con lo que manifestó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, la reunión de Petro con Trump fue positiva, y dejó a un lado las tensiones que estaban escalando entre ambos funcionarios.

El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa por no rectificar declaraciones contra el fiscal Mario Burgos. ¿De cuánto es?

Finalmente, Gustavo Petro ha recibido fuertes golpes por parte de la administración de Donald Trump, ya que Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas y, por último, el jefe de Estado fue incluido por el Departamento del Tesoro en la lista Clinton.