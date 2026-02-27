Nación

El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa por no rectificar declaraciones contra el fiscal Mario Burgos. ¿De cuánto es?

El primer mandatario tendrá que pagar una multa tras un largo proceso por vulneración al buen nombre.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 2:17 p. m.
El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa en el proceso que dejó como víctima al fiscal Mario Burgos
El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa en el proceso que dejó como víctima al fiscal Mario Burgos Foto: Montaje El País: Presidencia/ El Heraldo

El fiscal Mario Burgos fue quien llevó a la cárcel a Nicolás Petro y ahora tiene en un enredo judicial al presidente Gustavo Petro. Logró que un juzgado ordenara al mandatario a pagar una multa equivalente a los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, casi 10 millones de pesos, por no rectificar sus declaraciones en contra del fiscal Burgos.

La disputa legal por el buen nombre la arrancó el presidente Gustavo Petro, como en muchas oportunidades, escoltado en sus redes sociales y donde vinculó al fiscal Burgos con carteles de narcotráfico y particularmente en el caso que dejó como víctima al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Lo denunciaron y en varias decisiones judiciales le llamaron la atención a Petro.

El fiscal Mario Burgos acusará a Nicolás Petro Burgos.
El fiscal Mario Burgos alegó una vulneración al buen nombre. Foto: Semana

“Estudiadas las órdenes de rectificación proferidas en este asunto, versus las rectificaciones emitidas por el Presidente de la República, se observa que estas desdibujan la orden judicial inicial... Como quiera que el punto que no se debe perder de vista es si con las declaraciones realizadas por el Presidente, objeto de rectificación, se afectó el buen nombre del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño”, señala la decisión.

Ahora, en la más reciente decisión, un juzgado de la ciudad de Bogotá concluyó que, al no confirmarse la rectificación en las circunstancias que ordena la ley y que puedan resarcir el daño causado al buen nombre del fiscal Mario Burgos, es necesario imponer una multa en el propósito de sentar un precedente sobre la infracción del primer mandatario.

