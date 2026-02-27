Política

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

El hecho quedó registrado durante la transmisión en vivo de la Presidencia de la República.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:33 p. m.
Uno de los ministros no firmó la planilla.
Uno de los ministros no firmó la planilla. Foto: Pantallazo tomado de la transmisión en vivo del consejo de ministros del 24 de febrero de 2026

Una situación que había pasado desapercibida se presentó en la más reciente sesión del consejo de ministros que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, el martes de esta semana en Cartagena.

Tiene que ver con el instante en que uno de los ministros del gabinete del mandatario colombiano no firmó la planilla de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Se trata del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a quien el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no le entregó la planilla para firmar esa medida, la cual ha desatado una profunda polémica en varios sectores políticos del país.

Dinámica que empezó a realizar Sanguino en un momento de distensión, al finalizar esa sesión del consejo de ministros del martes de esta semana.

Incluso, el ministro de Justicia señaló que había notificado a Petro que no iba a firmar la convocatoria a la asamblea, al indicar que ese tipo de ejercicios políticos no correspondían al trabajo que se hace en esa cartera.

“Lo que pasó es que estábamos en el consejo de ministros en Cartagena y ya estábamos terminando, cuando en un momento de distensión, el ministro Sanguino dijo: vamos a firmar, y el presidente dijo: listo, venga, yo firmo, y los otros ministros firmaron y a mí no me ofrecieron la planilla, porque conocen cuál es mi posición”, dijo Cuervo en diálogo con Blu Radio.

Y expresó: “Incluso lo han tomado con bromas y con tranquilidad, han entendido que esa es mi posición y que eso no afecta mi compromiso con las políticas del Gobierno, que eso es en lo que realmente yo estoy concentrado”.

Dentro de los integrantes del gabinete del jefe de Estado que sí firmaron se encuentran el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, entre otros funcionarios.

Cabe reseñar que el propio mandatario colombiano ha expresado que el próximo 20 de julio su Gobierno radicará el proyecto de ley en el Congreso de la República, en el que se pide convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

“Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos, el 20 de julio del año entrante, las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo, ojo, no por cualquier ministro, porque nosotros no sustituimos la voluntad popular, sino no ser poder constituyente, ser poder del ministro o del presidente. Y aquí se trata del poder del pueblo”, detalló el jefe de Estado, en medio de un evento que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar el pasado 24 de octubre de 2025.

