Gustavo Petro interrumpió a Irene Vélez en pleno consejo de ministros: “No es sugerencia”

En el marco de una nueva jornada del consejo de ministros que se registró este martes 24 de febrero desde Cartagena, se vivió un llamativo episodio entre el presidente Gustavo Petro y una de sus ministras.

El jefe de Estado no ocultó su molestia por una declaración que dio la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez, situación que obligó al mandatario a insistirle en la necesidad de que las medidas para atender la crisis por inundaciones se realicen con mayor celeridad y no en ocho meses.

“Luego, estos análisis técnicos tendrían que desarrollarse en caliente. Es ahora. Es con máquinas. El estudio frío que pudimos hacer con los humedales de Bogotá y tener el tiempo de hacerlo ya no está. Nosotros nos vamos. Y eso significa que solucionarle el problema inmediato a la gente es fundamental”, dijo Petro.

Y avanzó: “El problema inmediato no es solo tener una cobija, no es solo tener comida, que los tienen. No sé si el señor de UNGRD vino, Carlos Carrillo, la subdirectora, porque este es el trabajo de UNGRD, lo inmediato. Pero lo también inmediato ahora es corregir el problema. Y entonces es esto mismo, pero ya. No entró ocho meses. Si no estamos, no es esto una emergencia, esto es como si diseñáramos un plano encima de una mesa de arquitecto en la ciudad de Bogotá”.

“Para eso, vuelvo a decir, tiene que haber autoridades competentes que den las órdenes, no las sugerencias, las órdenes, porque una emergencia es una emergencia. Entonces, sugeriría eso, ministra (haciendo referencia a Irene Vélez), porque aquí estás hablando de ocho meses”, insistió el presidente.

“No es sugerencia”: el presidente Gustavo Petro tuvo un roce con la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez en pleno consejo de ministros. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6hoveiT8hA — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

Luego tomó la palabra la ministra Vélez: “Presidente, tal vez explicar que estamos trabajando en paralelo entre las acciones que son inmediatas y que significan en este momento, por ejemplo, remover, y para todo eso estamos utilizando estudios que ya son existentes y que nos permiten hoy tomar decisiones con el nivel de conocimiento que hay. Es decir que esto, que es nuevo conocimiento, no es prerequisito de las acciones inmediatas para la atención de la emergencia”.

Agregó la alta funcionaria del gabinete: “Estamos diciendo que, en todo caso, allá estamos tomando unas acciones que son inmediatas, inminentes, con el conocimiento que tenemos acumulado hasta el momento con los instrumentos existentes y lo que sí hay que activar rápidamente es la actualización de instrumentos que, toda vez que efectivamente es un conocimiento técnico y complejo, sí requiere unos tiempos, pero no quiere decir que eso nos detenga ni nos paralice respecto a las acciones”.

“Hemos estado nosotros desde el sector ambiental participando con comentarios a precisamente los decretos que va a presentar ahorita Agricultura para que estemos en coincidencia y que no sea una barrera la construcción de estos estudios adicionales respecto a las acciones que se están tomando”, insistió.

Luego el presidente la interrumpió lanzando una fuerte sentencia: “No es sugerencia”.

Finalmente, Irene Vélez terminó su idea: “Sí, señor. No es sugerencia. Dije requerimiento al final; me corregí rápidamente, su instrucción de la mayor prontitud sobre estos. Aquí es importante decir también, toda vez que es una articulación y una coordinación de esfuerzos con todas las entidades; el Ministerio tiene la misión rectora y por eso sabemos que podemos acelerar en la medida de lo posible y nos llevamos su instrucción, presidente”.