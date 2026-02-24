Colombia enfrenta un panorama climático complejo con cientos de municipios bajo algún nivel de alerta por deslizamientos, inundaciones, incendios forestales y fenómenos meteomarinos.

Este panorama se presenta según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideram), en coordinación con entidades territoriales y de gestión del riesgo.

Lluvias recientes y pronóstico nacional

Durante las últimas seis horas, se han registrado precipitaciones moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se reportaron lloviznas en zonas del Magdalena, Sucre, Quindío, Putumayo y Amazonas.

Para las próximas 24 horas, el Ideam prevé condiciones nubladas y lluvias de diversa intensidad en amplias zonas del Caribe, Antioquia, Chocó, Santander y Norte de Santander, influenciadas por un frente frío sobre las Antillas y el ingreso de humedad desde el hemisferio sur.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño y el occidente de Caquetá y Putumayo.

Incendios y condiciones meteomarinas bajo vigilancia

Aunque la temporada lluviosa ha reducido el riesgo de incendios forestales, 16 municipios aún permanecen en algún nivel de alerta por incendios, sin registros actuales en alerta roja, según el Ideam.

En el Caribe colombiano, se mantiene alerta naranja por viento y oleaje en el centro del litoral, con alertas amarillas en otras zonas del litoral y el área insular. En el Pacífico.

Autoridades mantienen alertas rojas, naranjas y amarillas por deslizamientos, crecientes súbitas y oleaje en distintas zonas de Colombia. Foto: Getty Images

Pronóstico para Bogotá y principales ciudades

En Bogotá, se esperan lloviznas en la mañana, lluvias ligeras a moderadas en la tarde y lloviznas generalizadas en la noche, con una temperatura máxima cercana a los 19 °C, según el convenio Ideam-Idiger.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitación incluyen Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Santa Fe y Ciudad Bolívar.

En otras capitales, el panorama también es lluvioso:

Barranquilla : cielo parcialmente nublado con lloviznas aisladas y temperatura máxima de 33 °C.

: con lloviznas aisladas y temperatura máxima de 33 °C. Cartagena : lluvias ligeras a moderadas con temperatura máxima de 31 °C.

: lluvias ligeras a moderadas con temperatura máxima de 31 °C. Medellín : jornada lluviosa con precipitaciones moderadas a fuertes y máxima de 25 °C.

: con precipitaciones moderadas a fuertes y máxima de 25 °C. Tunja : lluvias moderadas a fuertes en la mañana y temperatura máxima de 18 °C.

: lluvias moderadas a fuertes en la mañana y temperatura máxima de 18 °C. Bucaramanga : lluvias moderadas a fuertes durante el día con máxima de 27 °C.

: lluvias moderadas a fuertes durante el día con máxima de 27 °C. Cali: lluvias persistentes con mayor intensidad en la mañana y tarde, con temperatura máxima de 29 °C.

Autoridades piden prevención y monitoreo permanente

Las autoridades ambientales y de gestión del riesgo reiteraron el llamado a las comunidades ubicadas en zonas de ladera, riberas de ríos y áreas costeras para mantener vigilancia, evitar actividades de riesgo y seguir las recomendaciones oficiales.

El Ideam y las entidades territoriales continúan monitoreando el comportamiento de las lluvias y los niveles de los ríos para emitir alertas tempranas y prevenir emergencias.