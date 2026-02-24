Economía

MinHacienda anuncia nuevos impuestos por emergencia económica; más caros que los inicialmente anunciados

Estos son los nuevos tributos y los actores de la economía que los asumirán.

Esteban Felipe Feria Quintero

24 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
Este fue el anuncio que hizo el ministro de Hacienda.
Este fue el anuncio que hizo el ministro de Hacienda. Foto: Presidencia de la República - Youtube

Durante el Consejo de Ministros que realizó la Presidencia de la República en la mañana de este 24 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila anunció las medidas económicas que tomará el Gobierno Nacional en medio de la declaratoria de emergencia económica tras una fuerte temporada de lluvias que azota varias zonas del país.

El primer impuesto al que se refirió fue el impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Es decir, el impuesto para empresas. Indicó que sería un impuesto de 1,6 %, que significa un nuevo techo. La medida inicial dicha por el Gobierno hace algunas semanas era de un rango entre 0,6 % y 1,2 %.

Noticia en desarrollo...

