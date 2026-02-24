Durante el Consejo de Ministros que realizó la Presidencia de la República en la mañana de este 24 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila anunció las medidas económicas que tomará el Gobierno Nacional en medio de la declaratoria de emergencia económica tras una fuerte temporada de lluvias que azota varias zonas del país.

El primer impuesto al que se refirió fue el impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Es decir, el impuesto para empresas. Indicó que sería un impuesto de 1,6 %, que significa un nuevo techo. La medida inicial dicha por el Gobierno hace algunas semanas era de un rango entre 0,6 % y 1,2 %.

Noticia en desarrollo...