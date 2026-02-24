Dura decisión de MinTrabajo con Alpina: ordena cierre de cuatro áreas de la planta de producción en Sopó

El Ministerio del Trabajo tomó una decisión drástica respecto a la empresa Alpina, luego de la inspección realizada.

Según anunció la cartera que dirige Antonio Sanguino, se ordenó el cierre de cuatro áreas de la planta ubicada en Sopó, Cundinamarca, tras identificar lo que consideraron riesgos críticos.

De acuerdo con lo expresado por el Ministerio, a través de la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, la inspección permitió hallar fallas de tipo técnico que “representan un peligro para la integridad física del personal”.

Según los argumentos del Ministerio, se presentan circunstancias como “fugas graves de las calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen soda cáustica y ácido nítrico, y ambientes de trabajo con temperaturas peligrosamente altas, lugares que ponen en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población trabajadora”.

Sellamiento preventivo

El Ministerio confirmó que, con base en lo encontrado durante la inspección, las causas detectadas llevaron a realizar un sellamiento preventivo, que se mantendrá hasta tanto se adelanten las investigaciones pertinentes, pues el objetivo es “evitar lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores”, señaló la entidad.

Otro de los mensajes que emitió la cartera de trabajo, a través de su unidad de investigaciones especiales, indica que la decisión tomada “se considera urgente, necesaria y proporcional frente a los hechos denunciados y conocidos en el marco de la visita”. En consecuencia, y con el fin de garantizar la prevención, las áreas críticas de la planta permanecerán cerradas hasta que finalicen las investigaciones y se asegure que no habrá violaciones a los derechos y la dignidad de los trabajadores.

Además, la cartera laboral impuso una medida preventiva por presuntos actos de persecución sindical, que habrían iniciado con la negativa de ingreso de dos líderes sindicales durante la visita.

La orden puntual

“Ordenamos a Alpina Productos Alimenticios S. A. S., NIT 860025900-2, no efectuar ninguna retaliación contra las personas que colaboraron con el equipo de inspección, ni contra quienes tengan interés en vincularse a las organizaciones sindicales que tiene la empresa o a una nueva organización”, aseguró la viceministra.

SEMANA está a la expectativa por el pronunciamiento de Alpina.