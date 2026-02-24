Alpina responde a decisión de MinTrabajo de cerrarles cuatro áreas de la planta de Sopó

Una extensa respuesta emitió la empresa Alpina, luego de conocer la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo, tras una visita de inspección realizada el 23 de febrero a las instalaciones de la planta de Sopó en el departamento de Cundinamarca.

Según el documento, lo primero que quisieron explicar fue la razón por la cual, el día anterior, restringieron el ingreso de dos personas de las que estaban en el grupo que realizaba la inspección.

De acuerdo con lo anotado por los voceros de la compañía, “se recibió la visita de seis funcionarios del Ministerio del Trabajo, quienes ingresaron a las instalaciones sin restricción alguna y adelantaron su recorrido con plena colaboración por parte de Alpina”.

Lo que al parecer se restringió y, de hecho, así lo manifestaron a los emisarios del Ministerio de Trabajo, fue el ingreso de los no vinculados a esa entidad, por la existencia de potenciales conflictos de interés, argumentó Alpina.

Inspectores de Trabajo en visita a Alpina Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

¿Qué dijeron sobre la medida preventiva?

En relación con la decisión adoptada por el Ministerio, que, además, es de carácter preventivo, afirmaron que se encuentran implementando los correctivos técnicos solicitados por esa cartera, lo que, además, es parte del enfoque permanente que la empresa tiene en relación con la seguridad industrial, argumentaron.

Uno de los puntos en los que enfatizó Alpina es que la medida adoptada por el Ministerio no afecta para nada la operación integral de la planta.

Tensión en planta de Alpina en Sopó, por negativa de ingreso de dos personas a la visita de inspección. Foto: Foto tomada de las redes sociales de la CUT

Sobre la petición de no retaliación

En cuanto a la medida adoptada por el Mintrabajo, que busca evitar que se adelante algún acto de retaliación contra las personas que manifestaron interés de dialogar con el equipo de inspección laboral, Alpina manifestó que “el respeto por la libertad de asociación es un principio histórico de la compañía”.

La planta de Sopó fue precisamente la que dio origen a esta empresa que lleva más de ocho décadas en Colombia. Según confirmaron, se dispuso de la conformación de una mesa entre el Ministerio, los trabajadores y la empresa, y aseguran que participarán activamente en el espacio creado, de manera que lleguen a fortalecer el diálogo social para hallar las soluciones técnicas que se requieran.

La viceministra Sandra Muñoz enfatizó que se trata de una medida cautelar, por lo cual la empresa tendrá 15 días para presentar los correctivos del caso, previo al levantamiento del sellamiento aplicado a cuatro áreas de la planta.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía