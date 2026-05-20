El compromiso por la nutrición empieza en el campo. Bajo esa visión, Alpina diseñó la aplicación Agrósfera, una plataforma que busca fortalecer el desarrollo del sector lácteo en Colombia integrando tecnología, analítica de datos y acompañamiento técnico para impulsar una producción más eficiente, resiliente y de menor impacto ambiental en fincas ganaderas en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

Hoy, los productores aliados de Alpina alcanzan niveles de productividad 3,5 veces superiores al promedio nacional: mientras en Colombia el promedio es de 4.500 litros por hectárea al año, entre los productores vinculados a la compañía la cifra llega a 15.600 litros.

Esto refleja cómo el acceso a información, conocimiento técnico y herramientas de gestión puede impulsar una transformación sostenible y competitiva del sector.

El modelo desarrollado por Alpina combina la experiencia del ganadero con herramientas de analítica que permiten una gestión más precisa del hato, la nutrición animal, el uso del suelo y la productividad de cada finca.

A esto se suma un modelo de acompañamiento técnico integral que hoy llega al ciento por ciento de los ganaderos aliados de la compañía. La tecnología fortalece la labor del productor con información útil para optimizar su operación, aumentar su capacidad de planificación y facilitar una toma de decisiones más informada.

Así, por ejemplo, a través de la aplicación, los productores pueden acceder directamente a información estratégica sobre el desempeño de sus fincas, identificar oportunidades de mejora, conocer buenas prácticas para cubrir las oportunidades identificadas y así fortalecer su competitividad.

Uno de los principales aprendizajes del modelo es que el crecimiento del sector no depende necesariamente de expandir la frontera agrícola o aumentar el número de animales, sino de mejorar la productividad por vaca y por hectárea mediante una gestión más eficiente.

Los productores aliados de Alpina registran una huella de 0,77 kg de CO2e gracias a prácticas más eficientes y sostenibles. Foto: Alpina-API

Resultados en cifras

La tecnología y el acompañamiento técnico pueden generar impactos positivos tanto en productividad como en sostenibilidad: