Ani Dasgupta, una de las voces más influyentes del mundo en desarrollo sostenible, participará en la IX Cumbre de Sostenibilidad

La IX Cumbre de Sostenibilidad, Transición para el desarrollo, contará con la participación de Ani Dasgupta, presidente y CEO del World Resources Institute (WRI), una de las organizaciones líderes a nivel global en desarrollo sostenible, acción climática y transformación urbana.

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Dasgupta abrirá la agenda académica del encuentro con la conferencia magistral ‘El nuevo estándar global: crecimiento económico en la era del clima y la biodiversidad’, en la que analizará cómo la integración entre crecimiento económico, acción climática y protección de la biodiversidad se ha convertido en una condición para la competitividad y el desarrollo de los países.

A lo largo de su trayectoria ha liderado iniciativas internacionales orientadas a acelerar la transición hacia economías más resilientes, inclusivas y competitivas. Antes de asumir la presidencia global del WRI, dirigió durante siete años el Centro WRI Ross para Ciudades Sostenibles, consolidándolo como uno de los programas urbanos más influyentes del mundo.

Previo a su llegada al WRI, trabajó durante casi dos décadas en el Banco Mundial, donde ocupó distintos cargos relacionados con desarrollo urbano, infraestructura, reducción de la pobreza y gestión del conocimiento.

Su participación permitirá poner en perspectiva los desafíos y oportunidades que enfrenta Colombia para avanzar hacia un modelo de desarrollo más competitivo, resiliente e inclusivo.

La IX Cumbre de Sostenibilidad se realizará el próximo 15 de julio en Bogotá y reunirá a líderes empresariales, representantes del sector público, académicos y organizaciones que hoy están impulsando las transformaciones necesarias para acelerar el desarrollo sostenible del país.