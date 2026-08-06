La conversación sobre inteligencia artificial cambió. Hace apenas un par de años, el reto para las organizaciones era entender qué podía hacer esta tecnología y cómo comenzar a utilizarla. Hoy la discusión es mucho más estratégica: cuando las herramientas están al alcance de todos, la diferencia ya no la marca quién las usa, sino quién logra convertirlas en productividad, innovación y nuevas ventajas competitivas.

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Estos son los sectores que lideran la adopción de IA en Colombia. Foro de SEMANA y Dinero explicará qué están haciendo diferente

Ese cambio también se refleja en la velocidad con la que la inteligencia artificial se está expandiendo. El más reciente Global AI Diffusion Report, elaborado por el Microsoft AI Economy Institute, muestra que durante el primer trimestre de 2026 el porcentaje de personas en edad de trabajar que utiliza herramientas de IA pasó del 16,3 al 17,8 por ciento. Además, 26 economías ya superan una tasa de adopción del 30 por ciento, una señal de que esta tecnología está dejando de ser una herramienta experimental para convertirse en parte de la operación cotidiana de empresas, gobiernos y organizaciones.

Colombia también avanza en esa dirección. El informe ubica al país con una tasa de adopción del 24,5 por ciento durante el primer trimestre de este año, frente al 22 por ciento registrado en el segundo semestre de 2025.

Pero las cifras cuentan solo una parte de la historia. El verdadero desafío comienza cuando las organizaciones deben decidir cómo integrar la inteligencia artificial a su estrategia, cómo rediseñar procesos, fortalecer la toma de decisiones, preparar a sus equipos y generar resultados medibles para el negocio. En otras palabras, el reto ya no consiste en encontrar el mejor prompt, sino en identificar dónde la IA puede transformar la manera de competir.

No es casual que ese sea uno de los temas que hoy más interés despierta dentro del ecosistema tecnológico. En la consulta abierta por Colombia Tech Week para construir parte de la agenda de su edición 2026, “Inteligencia artificial aplicada a negocios y casos reales en Colombia y Latinoamérica” se ubicó entre los temas más votados por la comunidad, con más de 1.700 votos. La expectativa es clara: conocer experiencias concretas y entender cómo las organizaciones están pasando de la experimentación a la generación de valor.

Ese será precisamente el eje del foro “Inteligencia Artificial: más allá del hype”, organizado por SEMANA y Dinero en el marco de Colombia Tech Week, que se realizará el próximo 12 de agosto.

El encuentro reunirá a empresarios, académicos, expertos y representantes del sector público para analizar cómo está evolucionando la adopción de la inteligencia artificial en Colombia y cuáles son las decisiones que marcarán la diferencia en los próximos años. La conversación abordará preguntas que hoy ocupan las agendas de las organizaciones: ¿dónde estará la ventaja competitiva cuando todos tengan acceso a la IA?, ¿cómo pasar de proyectos piloto a implementaciones exitosas?, ¿qué papel seguirá desempeñando el talento humano?, ¿qué tan preparado está el país para competir en una economía impulsada por esta tecnología? y ¿qué parte del discurso sobre inteligencia artificial responde a resultados reales y qué sigue siendo expectativa?

La agenda reunirá a líderes que hoy están impulsando procesos de transformación digital desde distintos sectores.

La pertinencia de esta conversación también encuentra respaldo en las tendencias internacionales. El informe de Microsoft concluye que la inteligencia artificial está entrando en una nueva fase de expansión, caracterizada por una adopción más amplia, rápida y orientada a aplicaciones concretas. Al mismo tiempo, advierte que las mayores oportunidades estarán en las organizaciones capaces de integrar la tecnología a sus procesos, desarrollar nuevas capacidades y convertir la innovación en resultados sostenibles.

En ese contexto, el foro busca ir más allá del entusiasmo que ha rodeado a la inteligencia artificial durante los últimos años para centrar la discusión en una pregunta que hoy resulta determinante para empresas, gobiernos y academia: cómo aprovechar esta tecnología para generar crecimiento, productividad y competitividad en un entorno donde la IA dejará de ser un diferencial para convertirse en una capacidad esencial.

El ingreso al foro es gratuito, pero requiere inscripción previa.

Patrocinadores y aliados

El foro “Inteligencia Artificial: más allá del hype”, organizado por SEMANA y Dinero en el marco de Colombia Tech Week, cuenta con el respaldo de organizaciones comprometidas con el desarrollo del ecosistema de innovación del país.

La Universidad Militar Nueva Granada participa como patrocinador académico; CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y Colombia Tech Week invitan a este encuentro; Colsubsidio, Lulo Bank y Servibanca apoyan esta iniciativa, que además cuenta como aliados con Ariel, LaCardio, General Motors y su marca Chevrolet, Heinsohn y Natura y Avon.