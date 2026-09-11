El sistema de salud de Colombia ha enfrentado en los últimos años una profunda crisis financiera y operativa, que llevó a que en 2025 registrara su peor desempeño en 33 años de existencia, según un informe de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

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Este deterioro está relacionado con deudas con hospitales, clínicas y proveedores que ascendieron a 58 billones de pesos, así como con el hecho de que unos 29,7 millones de colombianos están afiliados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, entre ellas Nueva EPS.

La situación se ha traducido en un aumento de las quejas y tutelas, escasez de medicamentos y barreras de acceso, como mayores dificultades administrativas, retrasos en las citas con especialistas y cierres parciales de servicios en varias regiones.

Frente a este panorama, el país necesita, más allá de una inyección de recursos, avanzar hacia un sistema orientado a la prevención, la disminución de las brechas territoriales, la digitalización de procesos y el uso de tecnología, la optimización del talento humano y la garantía de un flujo transparente de los recursos.

En ese contexto, SEMANA llevará a cabo el Foro Salud 2026 - El nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador, un espacio para conversar sobre el futuro de la salud en Colombia, un sector con capacidad para atraer inversión y acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Durante el evento se analizarán las prioridades del plan de choque con el que arranca el nuevo Gobierno: el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la inyección de recursos para sanear las deudas con la red de prestadores, la situación de Nueva EPS y las decisiones necesarias para estabilizar el sistema sin sacrificar la sostenibilidad fiscal. Será una conversación para entender qué cambia, qué se mantiene y qué pueden esperar pacientes, EPS, IPS e industria.

El sistema de salud en Colombia presenta grandes retos. Foto: Getty Images

De igual manera, expertos discutirán, desde las perspectivas del aseguramiento, la prestación y la academia, cómo financiar el sistema, mediante nuevas fuentes de recursos y una mayor eficiencia del gasto, sin perder de vista la calidad y el acceso oportuno a los servicios.

Además, actores del sector salud pondrán sobre la mesa las transformaciones demográficas y epidemiológicas que ya están presionando al sistema: una población que envejece, el aumento de las enfermedades crónicas y cardiovasculares y la necesidad de fortalecer la prevención y los modelos de atención para responder a estas nuevas demandas.

La innovación, la ciencia y la inversión para transformar la salud también serán protagonistas. Se explorará cómo la inteligencia artificial, la salud digital, la investigación clínica y la medicina personalizada están cambiando la forma de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, así como las condiciones que necesita Colombia para atraer inversión y consolidarse como referente regional en innovación en salud.

Asimismo, se conversará sobre el acceso oportuno, la experiencia de atención, la prevención, el autocuidado y la alfabetización en salud. Una mirada honesta a lo que significa navegar el sistema hoy y a lo que tendría que cambiar para que la experiencia del paciente mejore de verdad.

El foro reunirá a representantes de los principales actores del sistema para debatir, desde distintas perspectivas, cuáles son las decisiones que Colombia debe tomar para recuperar la confianza, garantizar la atención de los pacientes y construir acuerdos que permitan avanzar hacia un nuevo pacto por la salud.

También se analizarán las condiciones que necesitan el aseguramiento, los prestadores, la industria y los demás actores para volver a construir certezas y trabajar sobre una agenda común.

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El Foro Salud 2026 - El nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador se realizará el próximo 15 de octubre a las 8 a. m., en el piso 1 del edificio SEMANA, carrera 11 #77A-49-65, Bogotá. El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa. No se lo pierda.