La permanencia no se define en un solo momento. Identificar las estrategias que acompañan al estudiante desde su llegada hasta la graduación puede marcar la diferencia. Por eso, el desafío para las instituciones va más allá de reaccionar cuando aparece el riesgo de abandono: implica anticiparse, acompañar y fortalecer cada momento de su trayectoria.

En la Cumbre de Líderes por la Educación 2026, el taller “¿Qué hace que un estudiante permanezca?” propone un laboratorio colaborativo para identificar prácticas y estrategias que pueden fortalecer la permanencia estudiantil en diferentes etapas del recorrido educativo. La cita es este 23 de septiembre a las 8:45 a. m. en la Sala 1B de Concepta del Cubo de Colsubsidio de Bogotá (Cra 30 #52-77).

Regístrese al taller “¿Qué hace que un estudiante permanezca?”. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace.

¿Qué vivirán los asistentes?

El ejercicio permitirá a los participantes mapear las estrategias que actualmente desarrollan en sus instituciones, compartir experiencias con otros líderes y reconocer oportunidades de mejora. La conversación partirá de cinco momentos clave: vinculación, bienvenida, activación, seguimiento y recuperación.

A través de este recorrido, los participantes podrán identificar qué acciones están funcionando, cuáles pueden fortalecerse y qué prácticas podrían ser adaptadas a otros contextos. El objetivo es pasar del diagnóstico a la construcción colectiva de soluciones.

El laboratorio culminará con la consolidación de aprendizajes y prácticas en un toolkit de estrategias para la permanencia, que permitirá visualizar tendencias, buenas prácticas y oportunidades para fortalecer el acompañamiento a los estudiantes.

La invitación es a preguntarse qué puede hacer una institución para que el estudiante encuentre razones y condiciones para permanecer.