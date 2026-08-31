Nuevas rutas para crecer en Medellín y Antioquia

El nuevo mapa económico de Antioquia ya no cabe en el Valle de Aburrá. Esa fue una de las principales conclusiones del foro Semana por Colombia Medellín y Antioquia 2026, realizado el pasado 25 de agosto en el Hotel Tequendama bajo el lema “La región que amplía sus fronteras”.

Medellín es mucho más que reguetón: “La música siempre ha estado en nuestro ADN”

Mientras Medellín busca consolidarse como una ciudad capaz de atraer inversión, talento y grandes eventos, otras zonas del departamento empiezan a ganar peso gracias a la vivienda, la minería, el turismo y la apertura de nuevas rutas hacia los mercados internacionales.

En el primer panel, dedicado al momento económico del departamento, Andrés Felipe Devia, director de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold, y Giovanna Romero, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Aris Mining, coincidieron en señalar el talento como uno de los activos que más pesa a la hora de competir por inversión.

“Realmente los colombianos tenemos un talento de talla internacional. Sabemos lo que hacemos, sabemos cómo lo hacemos y sabemos por qué lo hacemos”, dijo Andrés Felipe Devia, director de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold

Del oro a una economía diversa

La minería, uno de los sectores que históricamente ha marcado la economía regional, enfrenta una pregunta de largo plazo: ¿qué queda cuando termina la explotación de un yacimiento?

Devia reconoció que la actividad tiene un límite temporal. “La minería tiene un ciclo y se va a agotar”. Por eso, explicó, las empresas deben contribuir a desarrollar capacidades que permanezcan después de la operación minera.

“Somos construcción, somos desarrollo, somos biodiversidad, somos medioambiente y somos comunidades”, aseguró Devia.

En Aris Mining, Romero mostró el impacto que una operación puede tener sobre la economía local. La empresa ha pagado 39 millones de dólares en regalías y renta y, según explicó, Segovia pasó de ser un municipio de categoría cinco a uno de categoría dos.

Giovanna Romero, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Aris Mining . Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Esto permite entonces un desarrollo territorial permanente”. Giovanna Romero, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Aris Mining. Para Romero, el vínculo con las comunidades exige continuidad. “La escucha activa no puede ser una vez. Tiene que permanecer en el tiempo para poder construir resultados”.

La clave está en que la actividad minera también contribuya a fortalecer capacidades económicas y sociales que permanezcan en los territorios.

Eventos que mueven la economía

El deporte también busca ganar espacio como actividad económica. Santiago Valencia González, gerente de Indeportes Antioquia, planteó que puede atraer visitantes, generar empleo y producir efectos sobre otros sectores.

“El reto es que muchos dejen de ver el deporte como un tema simplemente de subsistencia o como un tema para pasar el rato y de verdad entiendan que el deporte es formación, es desarrollo social, es desarrollo económico y que tiene un impacto increíble en la transformación”.

Los grandes eventos son parte de esa estrategia. Medellín ha venido ganando espacio como sede internacional y, según Valencia, “el evento deportivo es un gancho, pero el evento deportivo dura poco”.

El efecto está también en hoteles, restaurantes, comercio, turismo y desplazamientos hacia otros municipios.

Una lógica similar aparece en DAVIarena. Sergio Zapata, su gerente general, sostuvo que la apuesta no es limitarse a organizar espectáculos, sino construir una infraestructura cultural capaz de generar actividad económica.

“Más que en términos de espectáculo nosotros vemos el sector como cultural y es que queremos ser más un epicentro cultural que un centro de espectáculo”.

“Un escenario per se, por sí solo, es imposible que dinamice una región”, dijo Zapata. Para que ocurra, señaló, se necesita articulación, preparación y colaboración.

El propósito también es proyectar al departamento. “Lo que queremos no es solamente traer al mundo a Colombia, sino proyectar Antioquia ante el mundo”.

El crecimiento de estas actividades también plantea exigencias ambientales. Alejandro Vásquez, subdirector Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que una ciudad que busca recibir más visitantes, empresas y eventos necesita conocer los límites de su territorio.

“Cuando conocemos nuestro comportamiento ambiental, podemos tomar decisiones asertivas para que Medellín y todo su territorio siga siendo atractivo para el mundo”.

La economía circular, añadió, debe incorporarse desde el diseño de los eventos.

“Si todos orientamos acciones hacia la economía circular garantizamos sostenibilidad ambiental y sostenibilidad financiera en el territorio”.

Vivienda y expansión territorial

La vivienda es otro de los motores para llevar inversión y actividad económica a municipios por fuera del área metropolitana.

Carlos Mario Gaviria, presidente de Conaltura, describió la expansión de la empresa desde Medellín hacia Bogotá, la Costa Caribe y Cali como un proceso que también obliga a desaprender. “Como dicen por ahí, crecer cuesta y duele. Y duele”.

Carlos Mario Gaviria, presidente de Conaltura Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La experiencia antioqueña, señaló, tiene una particularidad técnica: “El que es capaz de construir en Antioquia le es mucho más fácil poder llegar a construir en otras ciudades del país”.

La discusión sobre vivienda también tiene una dimensión territorial. Carlos Mario Zuluaga, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, explicó que el Estado debe intervenir allí donde las condiciones del mercado no siempre generan suficientes incentivos para desarrollar proyectos.

La Gobernación ha invertido cerca de un billón de pesos en vivienda social y, según Zuluaga, esa inversión puede generar otros 1,2 billones en actividad económica.

Carlos Mario Zuluaga, gerente Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Lo que hace la vivienda social, lo que hacemos como Antioquia, es también poner el foco allí donde el empresario, con toda lógica, no tiene oportunidad de desarrollar proyectos de vivienda”.

El alcance incluye cerca de 11.200 viviendas nuevas en construcción o en proceso y unos 50.000 mejoramientos. El efecto también alcanza a ferreterías, trabajadores, proveedores y pequeños negocios.

“Nosotros como Estado tenemos que llegar allí donde no todo el mundo llega”.

Más conectado

Las intervenciones de los distintos sectores apuntan a un mismo desafío: lograr que el crecimiento económico llegue a más territorios.

La vivienda mueve economías locales; la minería busca generar capacidades que trasciendan el ciclo de explotación; los eventos atraen visitantes y pueden beneficiar a otros sectores, y la actividad empresarial debe incorporar cada vez más los impactos sociales y ambientales.

Antioquia ha construido durante décadas buena parte de su identidad económica alrededor de Medellín. Ahora, la expansión de la vivienda, la minería, el deporte, la cultura y otras actividades plantea una oportunidad para conectar las capacidades de la capital con las subregiones.

La apuesta es que la inversión, el empleo y las oportunidades circulen por un territorio más amplio y que el crecimiento de Medellín también genere actividad en otros municipios.

Ese es, en buena medida, el nuevo mapa económico que empieza a tomar forma en Antioquia.

Semana por Colombia Medellín y Antioquia 2026 contó con el apoyo de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Aris Mining, Banco GNB Sudameris, Centro Comercial Santafé, Conaltura, DAVIarena, Fábrica de Licores de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Indeportes Antioquia, Lotería de Medellín, Lulo Bank, Tequendama Hotel Medellín —hotel oficial del evento—, Viva Antioquia y Zijin Continental Gold.

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