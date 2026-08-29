¿Qué puede hacer un automóvil además de llevarlo a su destino?

Un accidente en carretera, una emergencia médica o el robo de un vehículo pueden cambiar en segundos la experiencia de un conductor. Aunque estos imprevistos no siempre se pueden evitar, contar con respaldo y asistencia inmediata puede marcar la diferencia. En este escenario, la tecnología permite convertir los autos en espacios conectados, capaces de comunicarse, brindar información y facilitar asistencia cuando ocurre algo inesperado.

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Esta es la apuesta de OnStar, el ecosistema de General Motors que integra conectividad, tecnología y asistencia humana. Su propuesta se articula alrededor de tres pilares: emergencia, asistencia, conectividad y seguridad.

“La plataforma, disponible para vehículos compatibles de General Motors, parte de una idea sencilla: vincular a las personas con lo que importa, cuando más importa”, explicó Jaime Gil, director de Productos, Servicios y Canales Digitales para General Motors Sudamérica.

Cuando no sabes lo que necesitas

Los automóviles compatibles permanecen conectados con un centro de atención especializado, con asistencia humana disponible 24/7. Ante determinadas situaciones, el sistema puede generar alertas automáticas o la persona puede comunicarse directamente con un asesor.

Los automóviles compatibles permanecen conectados con un centro de atención especializado, con asistencia humana disponible 24/7. Foto: General Motors - API

Uno de los servicios más concretos es la recuperación vehicular. En lo corrido de 2026, OnStar ha apoyado 14 procesos de recuperación de vehículos en Colombia, en coordinación con las autoridades para facilitar la localización de automóviles reportados como robados.

Los casos han involucrado principalmente vehículos Onix, Colorado, Tracker y Silverado, con mayor concentración en Norte de Santander. Tras el reporte, el equipo especializado coordina con las autoridades y comparte la información de localización disponible para apoyar el procedimiento.

Pero la tecnología es solo una parte de la respuesta. “Cuando una persona presiona el botón de OnStar o recibimos una alerta automática, entendemos que detrás de esa llamada hay mucho más que un vehículo: hay una historia, una familia y alguien que necesita apoyo”, explicó Gil.

Ese componente humano es parte fundamental de la propuesta. Detrás de la tecnología existe un equipo de asesores preparado para acompañar al conductor y orientarlo ante diferentes situaciones.

La relación con OnStar no termina cuando desaparece una situación de riesgo. El segundo pilar del ecosistema está orientado a acompañar al conductor durante su experiencia cotidiana de movilidad, con orientación, información y apoyo frente a diferentes necesidades relacionadas con el automóvil y el viaje.

Esta asistencia puede convertirse en orientación para una ruta, información sobre el vehículo o apoyo para resolver distintas necesidades durante el recorrido. Así, la combinación entre tecnología y atención humana permite que OnStar no solo responda ante situaciones inesperadas, sino que también acompañe al conductor en el día a día.

Esta experiencia también se extiende a las empresas. A través de OnStar Negocios, la tecnología conectada puede acompañar la operación de vehículos comerciales (vans, buses y camiones) y facilitar una gestión más informada de la movilidad empresarial.

La combinación entre tecnología y atención humana permite que OnStar no solo responda ante situaciones inesperadas, sino que también acompañe al conductor en el día a día Foto: General Motors - API

El auto también está en el celular

La conectividad permite que la relación con el automóvil no dependa exclusivamente de estar sentado frente al volante. A través de MyChevrolet App, los conductores pueden acceder desde su celular a información relacionada con el vehículo, consultar diagnósticos, conocer su ubicación y, dependiendo del modelo y los servicios contratados, ejecutar diferentes comandos de manera remota. A esto se suma el Wi-Fi Hotspot integrado y otros servicios vinculados.

Actualmente, más de 100.000 vehículos integrados con OnStar circulan en Colombia, Ecuador, Chile y Perú. En Colombia existen más de 39.000. La plataforma cuenta con una capacidad de atención de hasta 42.000 llamadas mensuales, respaldada por 83 asesores.

La evolución también contempla a quienes ya hacen parte del ecosistema. En modelos elegibles, la nueva propuesta incluye hasta ocho años de OnStar, además del acceso desde el primer día a MyChevrolet App y otros beneficios de conectividad. Pero el siguiente paso no consiste solamente en sumar funciones. La integración de inteligencia artificial busca transformar la manera en que las personas se relacionan con el automóvil.

Entre las posibilidades están pedir una recomendación de restaurante de acuerdo con la ruta, encontrar una estación de carga cercana, modificar un destino o consultar información relacionada con alguna función del auto. La intención es que la tecnología se adapte cada vez más a la manera en que las personas se comunican, en lugar de obligarlas a aprender cómo comunicarse con ella.

Esta evolución también abre la puerta a sistemas capaces de utilizar información específica del automóvil y determinadas preferencias de cada conductor para ofrecer respuestas más personalizadas: desde explicar una función hasta identificar posibles necesidades de mantenimiento o recomendar una parada de acuerdo con los hábitos de viaje. La inteligencia artificial, en este sentido, no busca reemplazar la tecnología que ya existe, sino hacerla más fácil, intuitiva y contextual.

En paralelo, GM ha desarrollado una nueva arquitectura computacional con 35 veces más capacidad de procesamiento de IA, una base técnica para avanzar en nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, asistencia y automatización.

MyChevrolet App. Foto: General Motors - API

Una nueva forma de interactuar

La evolución de OnStar refleja un cambio más amplio en la industria automotriz. Primero, el reto fue conectar el auto. Después, utilizar esa conexión para responder cuando una persona necesita ayuda. Ahora, la siguiente frontera es entender mejor lo que necesita quien conduce.

La innovación automotriz comienza así a trasladarse de lo que se puede ver físicamente en un automóvil hacia aquello que ocurre detrás de la experiencia: datos, software, conectividad, inteligencia artificial y sistemas capaces de procesar información para generar respuestas más relevantes.

Un vehículo acompañado puede contribuir a su recuperación después de un robo, facilitar asistencia ante una situación inesperada, permitir consultar información desde un teléfono, acompañar un viaje con tecnología o ayudar a una empresa a gestionar mejor sus vehículos. Con la evolución de la inteligencia artificial, también puede comenzar a interactuar de una manera cada vez más natural con quien está al volante.

En ese proceso, OnStar amplía su propuesta desde la conectividad y la asistencia hacia nuevas formas de interacción con el auto. La evolución puede resumirse en tres acciones: conectar, responder y entender.

ONSTAR EN CIFRAS

• 14 procesos de recuperación vehicular en Colombia durante 2026

• +100.000 vehículos conectados en Colombia, Ecuador, Chile y Perú

• 42.000 llamadas mensuales: capacidad de atención

• +39.000 vehículos conectados en Colombia

• Hasta 35 veces + capacidad de procesamiento de IA en la nueva arquitectura de GM